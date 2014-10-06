اعتبار حکومت ها به تامین امنیت برای مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی صبح دوشنبه در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی تاکید کرد: در تمام جوامع بشری با هر فکر، اندیشه و گرایش و سلیقه بحث نظم که بعد از امنیت ایجاد می شود مورد توجه و عنایت است.

وی ادامه داد: اعتبار حکومتها در این است که بتوانند امنیت قابل قبولی را برای شهروندان ایجاد کنند و تکریم مردم و حقوق شهروندی همه زیر مجموعه بحث امنیت است.

امام جمعه شیراز یادآور شد: امنیت مقوله گسترده ای است که در همه ابعاد زندگی انسان جریان دارد و در اقتصاد، سیاست، آموزش و پژوهش باید وجود داشته باشد که البته امروز امنیت فضای سایبری نیز افزوده شده است.

آیت الله ایمانی ادامه داد: آسایش و امنیت مردمی که حکومت مولاعلی(ع) را قبول کردند مورد عنایت و توجه نیروی انتظامی قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه در میان نیروهای نظامی، نیروی انتظامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، گفت: نیروی انتظامی هم مرزهای کشور را حفظ می کند و هم درون کشور فعالیت دارد.

وی تاکید کرد: در استان فارس نیروی انتظامی، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی در کنار مسئولین دلسوز با پشتیبانی ارتش و سپاه دین خود را به اسلام و مسلمین ادا کرده اند.

در ادامه این مراسم فرمانده انتظامی فارس نیز گفت: امروز شاهد وجود امنیت مناسبی در استان فارس هستیم و طی مدت گذشته نیز در بحث مبارزه با جرایم و دستگیری متخلفین پیشرفت داشته ایم.

سردار احمد علی گودرزی با اشاره به آمار شش ماه گذشته فعالیت های انتظامی فارس در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یادآور شد: در بخش کشف سلاح 60 درصد، دستگیری ارازل و اوباش28 درصد افزایش و در بحث پیش گیری از وقوع جرم اقدامات انجام شده باعث کاهش 17 درصدی جرائم بوده است.

وی تصریح کرد: مبارزه و کشف مشروبات الکلی طی شش ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9 برابر و مشروبات داخلی نیز 33 درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: ترد اتباع بیگانه غیر مجاز 110 درصد رشد و در بحث تصادفات در مجموع کاهش 26 درصدی آمار فوتی را شاهد بودیم.