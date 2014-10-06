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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۶

هشتمین شماره فصلنامه «پژوهشهای سیاسی جهان اسلام» منتشر شد

هشتمین شماره فصلنامه «پژوهشهای سیاسی جهان اسلام» منتشر شد

به همت انجمن مطالعات جهان اسلام هشتمین شماره فصلنامه «پژوهشهای سیاسی جهان اسلام» منتشر و توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره فصلنامه شامل هفت مقاله از محمد رضا حاتمی،‌ جلیل دارا و مصطفی کرمی، الهام رسولی‌ثانی‌آبادی و محمود علی‌پور، مقصود رنجبر و محمد رضا صیاد، محمد سلطانی‌نژاد و بهاره سازمند، مجید محمد شریفی و مریم دارابی‌منش و سید عبدالامیر نبوی و محمد فاتحی است.

در هشتمین شماره فصلنامه «پژوهشهای سیاسی جهان اسلام» موضوعاتی درباره امنیت جمهوری اسلامی ایران، مصر جدید، ترکیه، لیبی و روابط آمریکا با کشورهای عربی وجود دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند این شماره نشریه را http://isj.iup.ir/index.aspx?pid=95744&jid=334  ببینند و مقالات خود را به نشانی j.islamicworld@aiws.ir ارسال کنند.

کد مطلب 2383852

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