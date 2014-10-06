هشتمین شماره فصلنامه «پژوهشهای سیاسی جهان اسلام» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره فصلنامه شامل هفت مقاله از محمد رضا حاتمی،‌ جلیل دارا و مصطفی کرمی، الهام رسولی‌ثانی‌آبادی و محمود علی‌پور، مقصود رنجبر و محمد رضا صیاد، محمد سلطانی‌نژاد و بهاره سازمند، مجید محمد شریفی و مریم دارابی‌منش و سید عبدالامیر نبوی و محمد فاتحی است.

در هشتمین شماره فصلنامه «پژوهشهای سیاسی جهان اسلام» موضوعاتی درباره امنیت جمهوری اسلامی ایران، مصر جدید، ترکیه، لیبی و روابط آمریکا با کشورهای عربی وجود دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند این شماره نشریه را http://isj.iup.ir/index.aspx?pid=95744&jid=334 ببینند و مقالات خود را به نشانی j.islamicworld@aiws.ir ارسال کنند.