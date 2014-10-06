امنيت ايران اسلامي مردم محور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفي پیش از ظهر دوشنبه به مناسبت هفته ناجا در جمع فرماندهان پلیس استان افزود: در نظام مردم سالار مسئوليت اصلي تامين امنيت بردوش مردم عزيز است و پليس امروز پليس ملتي كه مظهر فرهنگ، ادب و نظم است.



وی همچنین با بيان اينكه هرجايي كه پليس حضور دارد مردم احساس آرامش دارند، اظهارداشت: در چهره پليس نظام اسلامی امروز صداقت، ديانت و روحيه ايثار و شهادت طلبي ديده مي شود.



استاندار گيلان با بيان اينكه وظيفه ناجا فراتر از مبارزه با جرم و ايجاد نظم است، گفت: ايجاد امنيت عمومي يكي از مسئوليت هاي بزرگ نيروي انتظامي است.



وي با بيان اينكه اگر آرامش باطن و رعايت قانون تبديل به ارزش شد سرآغاز نظم، آرامش و امنيت در كشور است، گفت: اگر در كشور قانون را ارزش نهاديم مي توانيم در جامعه، امنيت را به معناي واقعي ايجاد كنيم.



نجفی ادامه داد: پليس نظام اسلامی امروز مقتدر، حرفه اي و مجهز به امكانات روز و دانش بنيان است و با اين ويژگي ها به انجام مسئوليت هاي خود مي پردازد.



وی با بيان اينكه امروز پليس در دل مردم جايگاه و منزلت اجتماعي خوبي دارد و مردم قدرشناس پليس هستند، گفت: پاسداري از ارزش هاي اسلامي و انقلاب يكي از بزرگترين وظايف نيروي انتظامي است.



استاندار گیلان اذعان داشت: ناجا با اقتدار، عزت و رافت اسلامي به مردم خدمت مي كند.



وی با اشاره به اينكه پرهيزكاري و دوري از فساد و معنويت را مي توانيم در نيروي انتظامي مشاهده كنيم، گفت: براي ايجاد امنيت اجتماعي و اخلاقي كه از اركان پيشرفت هركشور است نيروي انتظامي بايد با بهره گيري از روحيه پژوهش و تحقيق، تربيت نيروهاي متدين، متعهد، شجاع و كار آمد را سرلوحه برنامه هاي خود قرار دهد.



نجفی با بيان اينكه دولت تدبير و اميد نيازمند محيط آرام براي رونق كسب و كار است، افزود: با همكاري و همياري همه بخش هاي اجتماعي، نظامي و انتظامي، قضايي، مديران اجرايي، مردم عزيز و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رتبه نخست بهبود فضاي كسب و كار در گيلان بدست آمد.



وی در ادامه مردم را ولی‌ نعمت مسئولان خواند و بیان داشت: تمام مسئولان باید خادم ملت بزرگ ایران باشند و زمینه ارتقای رفاه، معیشت و توسعه بیشتر مردم در جامعه فراهم شود.



استاندار گیلان در پایان خواستار موفقیت انجام وظایف نیروی انتظامی در سایه نظم و ادب در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبري شد.

