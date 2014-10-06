امنيت ايران اسلامي مردم محور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفي پیش از ظهر دوشنبه به مناسبت هفته ناجا در جمع فرماندهان پلیس استان افزود: در نظام مردم سالار مسئوليت اصلي تامين امنيت بردوش مردم عزيز است و پليس امروز پليس ملتي كه مظهر فرهنگ، ادب و نظم است.
وی همچنین با بيان اينكه هرجايي كه پليس حضور دارد مردم احساس آرامش دارند، اظهارداشت: در چهره پليس نظام اسلامی امروز صداقت، ديانت و روحيه ايثار و شهادت طلبي ديده مي شود.
استاندار گيلان با بيان اينكه وظيفه ناجا فراتر از مبارزه با جرم و ايجاد نظم است، گفت: ايجاد امنيت عمومي يكي از مسئوليت هاي بزرگ نيروي انتظامي است.
وي با بيان اينكه اگر آرامش باطن و رعايت قانون تبديل به ارزش شد سرآغاز نظم، آرامش و امنيت در كشور است، گفت: اگر در كشور قانون را ارزش نهاديم مي توانيم در جامعه، امنيت را به معناي واقعي ايجاد كنيم.
نجفی ادامه داد: پليس نظام اسلامی امروز مقتدر، حرفه اي و مجهز به امكانات روز و دانش بنيان است و با اين ويژگي ها به انجام مسئوليت هاي خود مي پردازد.
وی با بيان اينكه امروز پليس در دل مردم جايگاه و منزلت اجتماعي خوبي دارد و مردم قدرشناس پليس هستند، گفت: پاسداري از ارزش هاي اسلامي و انقلاب يكي از بزرگترين وظايف نيروي انتظامي است.
استاندار گیلان اذعان داشت: ناجا با اقتدار، عزت و رافت اسلامي به مردم خدمت مي كند.
وی با اشاره به اينكه پرهيزكاري و دوري از فساد و معنويت را مي توانيم در نيروي انتظامي مشاهده كنيم، گفت: براي ايجاد امنيت اجتماعي و اخلاقي كه از اركان پيشرفت هركشور است نيروي انتظامي بايد با بهره گيري از روحيه پژوهش و تحقيق، تربيت نيروهاي متدين، متعهد، شجاع و كار آمد را سرلوحه برنامه هاي خود قرار دهد.
نجفی با بيان اينكه دولت تدبير و اميد نيازمند محيط آرام براي رونق كسب و كار است، افزود: با همكاري و همياري همه بخش هاي اجتماعي، نظامي و انتظامي، قضايي، مديران اجرايي، مردم عزيز و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رتبه نخست بهبود فضاي كسب و كار در گيلان بدست آمد.
وی در ادامه مردم را ولی نعمت مسئولان خواند و بیان داشت: تمام مسئولان باید خادم ملت بزرگ ایران باشند و زمینه ارتقای رفاه، معیشت و توسعه بیشتر مردم در جامعه فراهم شود.
استاندار گیلان در پایان خواستار موفقیت انجام وظایف نیروی انتظامی در سایه نظم و ادب در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبري شد.
رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گيلان با بيان اينكه نيروی انتظامی مظهر اقتدار، امنيت، نظم، آرامش و اخلاق در جامعه است، گفت : در نظام مردم سالار امنيت با حضور مردم بدست مي آيد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفي پیش از ظهر دوشنبه به مناسبت هفته ناجا در جمع فرماندهان پلیس استان افزود: در نظام مردم سالار مسئوليت اصلي تامين امنيت بردوش مردم عزيز است و پليس امروز پليس ملتي كه مظهر فرهنگ، ادب و نظم است.
نظر شما