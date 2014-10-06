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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۴۸

سردار چناریان:

امنیت مطلوب در کرمان برقرار است/ کاهش شش درصدی سرقت در استان

امنیت مطلوب در کرمان برقرار است/ کاهش شش درصدی سرقت در استان

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان کرمان وضعیت امنیت در این استان را مطلوب اعلام کرد و گفت: امنیت مقوله‌ای چند جانبه بوده و همه افراد جامعه باید برای برقراری آن در جامعه تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین چناریان صبح دوشنبه در صبحگاه مشترک یگان‌های نیروی انتظامی استان کرمان "تلاش جهادی، کارآمدی و اقتدار" را شعار هفته نیروی انتظامی دانست و گفت: این شعار برگرفته از شعار سال جاری است.

وی به جنگ نرم اشاره کرد و اذعان داشت: نیروی انتظامی با تغییر رویکرد در جهت مقابله با این دسیسه دشمنان فعالیت می‌کند.

این مسئول انتظامی به تغییرات گسترده در جوامع اشاره کرد و افزود: نباید اجازه دهیم که دشمن در جنگ نرم به اهداف خود دست پیدا کند و باید با تمام توان در این عرصه به تقابل با دشمن پرداخت و آنها را شکست داد.

سردار چناریان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی تصریح کرد: این افراد با شجاعت و دلاوری جان خود را برای عزت و سربلندی کشور نثار کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان امنیت را خواسته به حق مردم دانست و گفت: با تلاش های صورت گرفته امروز امنیت مطلوب در سراسر استان کرمان برقرار است.

وی از کاهش شش درصدی سرقت در استان کرمان طی سال جاری خبر داد و بیان داشت: کشف جرائم خشن نیز طی مدت گفته شده 20 درصد افزایش یافته است.

سردار چناریان ابراز داشت: همگی باید برای برقراری امنیت در جامعه تلاش کنند و در این راستا همکاری مردم با نیروی انتظامی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

کد مطلب 2383860

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