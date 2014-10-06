امنیت مطلوب در کرمان برقرار است/ کاهش شش درصدی سرقت در استان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین چناریان صبح دوشنبه در صبحگاه مشترک یگان‌های نیروی انتظامی استان کرمان "تلاش جهادی، کارآمدی و اقتدار" را شعار هفته نیروی انتظامی دانست و گفت: این شعار برگرفته از شعار سال جاری است.

وی به جنگ نرم اشاره کرد و اذعان داشت: نیروی انتظامی با تغییر رویکرد در جهت مقابله با این دسیسه دشمنان فعالیت می‌کند.

این مسئول انتظامی به تغییرات گسترده در جوامع اشاره کرد و افزود: نباید اجازه دهیم که دشمن در جنگ نرم به اهداف خود دست پیدا کند و باید با تمام توان در این عرصه به تقابل با دشمن پرداخت و آنها را شکست داد.

سردار چناریان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی تصریح کرد: این افراد با شجاعت و دلاوری جان خود را برای عزت و سربلندی کشور نثار کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان امنیت را خواسته به حق مردم دانست و گفت: با تلاش های صورت گرفته امروز امنیت مطلوب در سراسر استان کرمان برقرار است.

وی از کاهش شش درصدی سرقت در استان کرمان طی سال جاری خبر داد و بیان داشت: کشف جرائم خشن نیز طی مدت گفته شده 20 درصد افزایش یافته است.

سردار چناریان ابراز داشت: همگی باید برای برقراری امنیت در جامعه تلاش کنند و در این راستا همکاری مردم با نیروی انتظامی از اهمیت بسیاری برخوردار است.