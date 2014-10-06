به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پژمان در مراسم روز جهانی اسکان بشر با اشاره به اینکه امروزه بالغ بر 60 درصد جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند، گفت: مهمترین مرکز فعالیت های اقتصادی، علمی، فرهنگی و سیاسی در شهرها است و همه فعالیت‌های مورد نیاز جوامع بشری در شهرها انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در چهار دهه، 30 درصد از جمعیت ایران در شهرها و 70 درصد در روستاها زندگی می کردند، افزود: در حال حاضر 28 درصد از جمعیت کشور در روستاها و 72 درصد در شهرها سکونت دارند.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا انتظارات از جوامع شهری در شرایط مناسب به اجرا برسد و از ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی جلوگیری شود.

پژمان با تاکید بر اینکه بافت فرسوده در ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی از اولویت های دولت است، ادامه داد: امروز با عنوان روز جهانی اسکان بشر از سوی سازمان ملل متحد انتخاب شده تا صدای ساکنان این مناطق را بشنویم و تلاش کنیم تا آسیب‌های محیطی و اقتصادی و اجتماعی در این مناطق اصلاح شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در حال حاضر 10 میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می کنند که 2.8 میلیون خانوار در 2.6 میلیون واحد مسکونی یا سکونت‌گاه‌های غیررسمی ساکن هستند.

در این مراسم از سند ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری رونمایی شد.