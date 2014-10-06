نمایندگان به دنبال تصویب تحقیق و تفحصی برای افشای لیست سیاه بدهکاران بانکی/مسئولان حامی رانت معرفی می شوند

احمد امیر آبادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت تحقیق و تفحص از عملکرد بانک ها در اجرای بندهای 16،18 و 29 قوانین بودجه سال های 90،91 و 92 در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این تحقیق و تفحص به امضای اکثر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از جمله الیاس نادران، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم رسیده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این تحقیق و تفحص در مورد وام های بالای 10 میلیارد تومانی است که از سوی بانک ها به برخی افراد بدون اخذ وثیقه قانونی پرداخت شده است.

امیرآبادی گفت: باید بررسی شود که این تسهیلات چگونه پرداخت شده، در چه محل هایی به مصرف رسیده و چه تضمین هایی برای پرداخت آن از وام گیرندگان گرفته شده است.

طراح تحقیق و تفحص از بانک ها با بیان اینکه اکثر این وام ها معوق شده است و برای باز پس گیری آن ها وثیقه مورد نیاز هم وجود ندارد گفت: بانک مرکزی باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار هیات تحقیق و تفحص قرار دهد تا یک بار برای همیشه تکلیف بدهکاران بانکی مشخص شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: باید یک بار برای همیشه تکلیف لیست بدهکاران میلیاردی سیستم بانکی کشور مشخص شود و اسامی این افراد به اطلاع نمایندگان مجلس برسد تا حامیان این افراد و مسئولانی که با توصیه و سفارش آن ها وام های میلیاردی بدون اخذ ضمانت کافی به رانت خوارن پرداخت شده، مشخص شوند.

وی تاکید کرد: با به نتیجه رسیدن این تحقیق و تفحص لیست سیاه بدهکاران سیستم بانکی که دولت نهم و دهم و اخیرا دولت یازدهم در صدد افشای آن هستند بالاخره افشا خواهد شد و همه حقایق برای نمایندگان و مردم روشن می شود.

به گزارش مهر طرح تحقیق و تفحص از بانک ها شهریور ماه از سوی هیات رئیسه جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شد و هفته جاری بررسی این تقاضا در دستور کار کمیسیون قرار دارد.