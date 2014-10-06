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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۸

امیرآبادی در گفتگو با مهر:

نمایندگان به دنبال تصویب تحقیق و تفحصی برای افشای لیست سیاه بدهکاران بانکی/مسئولان حامی رانت معرفی می شوند

نمایندگان به دنبال تصویب تحقیق و تفحصی برای افشای لیست سیاه بدهکاران بانکی/مسئولان حامی رانت معرفی می شوند

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم طرح تحقیق و تفحص از وام های معوق بالای 10 میلیارد تومانی بانک ها گفت: باید یک بار برای همیشه تکلیف لیست بدهکاران میلیاردی سیستم بانکی کشور مشخص شود و اسامی این افراد به اطلاع نمایندگان مجلس برسد تا حامیان این افراد و مسئولانی که با توصیه و سفارش ان ها وام های میلیاردی بدون اخذ ضمانت کافی به رانت خوارن پرداخت شده، مشخص شوند.

احمد امیر آبادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت تحقیق و تفحص از عملکرد بانک ها در اجرای بندهای 16،18 و 29 قوانین بودجه سال های 90،91 و 92 در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این تحقیق و تفحص به امضای اکثر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از جمله الیاس نادران، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم رسیده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این تحقیق و تفحص در مورد وام های بالای 10 میلیارد تومانی است که از سوی بانک ها به برخی افراد بدون اخذ وثیقه قانونی پرداخت شده است.

امیرآبادی گفت: باید بررسی شود که این تسهیلات چگونه پرداخت شده، در چه محل هایی به مصرف رسیده و چه تضمین هایی برای پرداخت آن از وام گیرندگان گرفته شده است.

طراح تحقیق و تفحص از بانک ها با بیان اینکه اکثر این وام ها معوق شده است و برای باز پس گیری آن ها وثیقه مورد نیاز هم وجود ندارد گفت: بانک مرکزی باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار هیات تحقیق و تفحص قرار دهد تا یک بار برای همیشه تکلیف بدهکاران بانکی مشخص شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: باید یک بار برای همیشه تکلیف لیست بدهکاران میلیاردی سیستم بانکی کشور مشخص شود و اسامی این افراد به اطلاع نمایندگان مجلس برسد تا حامیان این افراد و مسئولانی که با توصیه و سفارش آن ها وام های میلیاردی بدون اخذ ضمانت کافی به رانت خوارن پرداخت شده، مشخص شوند.

وی تاکید کرد: با به نتیجه رسیدن این تحقیق و تفحص لیست سیاه بدهکاران سیستم بانکی که دولت نهم و دهم و اخیرا دولت یازدهم در صدد افشای آن هستند بالاخره افشا خواهد شد و همه حقایق برای نمایندگان و مردم روشن می شود.

به گزارش مهر طرح تحقیق و تفحص از بانک ها شهریور ماه از سوی هیات رئیسه جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شد و هفته جاری بررسی این تقاضا در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

 

 

 

کد مطلب 2383871

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