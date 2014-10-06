کاهش 33 درصدی سرقت در شرق استان تهران/ رشد 20 درصدی کشفیات مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با اولین روز از هفته ناجا، صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی شرق استان تهران با حضور فرماندهان نیر وی انتظامی و جمعی از مسئولان در ورامین برگزار شد.

سردار سیروس فتحی در این مراسم با اشاره به تلاش های صورت گرفته در پلیس برای ارتقای سطح امنیت عمومی در جامعه اظهار داشت: نیروی انتظامی همواره با به کارگیری از ظرفیت ها و امکانات موجود در کشور و با تکیه بر دانش و عزم نیروهای خود، توانسته است دستاوردهای بزرگی را به ارمغان آورد، هفته نیروی انتظامی فرصت گرانبهایی است تا بار دیگر فعالیت و عملکرد ناجا در زمینه یکی از ضروری ترین نیازهای جامعه یعنی تولید امنیت مورد ارزیابی قرار بگیرد.

فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: طی یکسال گذشته با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان فرماندهی کل قوا، تلاش های مهم و ثمر بخشی در زمینه برقراری نظم و امنیت در جامعه صورت گرفته و بیش از پیش نظام اسلامی به عنوان الگویی برای ایجاد امنیت و ثبات در میان ملل جهان و بویژه کشورهای اسلامی طنین انداز کرده است.

سردار فتحی اضافه کرد: باید توجه داشت که امروز کشورهای مختلف منطقه و همسایه ایران، درگیر در آتش دسیسه دشمنان قرار گرفته اند اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ولایت و رهبری، توانسته است تمامی نقشه ها و توطئه های دشمن دز زمینه تفرقه افکنی و فرقه گرایی را خنثی ساخته و همچنان به پیشرفت و تعالی خود ادامه دهد.

این مسئول یادآور شد: فرماندهی انتظامی شرق استان تهران با تحت پوشش قرار دادن بیش از هفت شهرستان شامل پردیس، دماوند، فیروزکوه، پاکدشت، ورامین، قرچک و پیشوا یکی از گسترده ترین فرماندهی ها از حیث جمعیت و وسعت جغرافیایی است، این فرماندهی پس از تشکیل سه شهرستان قرچک، پیشوا و پردیس، بلافاصله برای راه اندازی نیروی انتظامی مستقل در این شهرستان ها اقدام کرد و در چند ماه گذشته نیز بیش از 5 پاسگاه جدید در حوزه شرق استان تهران افتتاح شد.

فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران متذکر شد: کاهش 33 درصدی در سرقت، افزایش 102 درصدی در کشف قاچاق، افزایش کشف 40 درصدی سلاح جنگی، افزایش 108 درصدی سلاح های شکاری، افزایش 20 درصدی کشف مواد مخدر و 30 درصدی سی دی های مبتذل و غیر اخلاقی، افزایش 32 درصدی کشف مشروبات الکلی و 38 درصدی خودروهای مسروقه و 15 درصدی موتورسیکلت، افزایش 10 درصدی دستگیری سارقین و افزایش 62 درصدی برخورد با اشرار و اراذل و اوباش از جمله دستاوردهای نیروی انتظامی شرق استان تهران در یکسال گذشته است.

در ادامه این مراسم سید شهاب الدین چاووشی با اشاره به اهمیت تولید نظم و امنیت در حکومت اسلامی اظهار داشت: ایجاد نظم و امنیت در جامعه یکی از اصلی ترین وظایف یک حکومت است و در این میان پلیس یکی از مظاهر اقتدار در نظام اسلامی محسوب می شود.

معاون استاندار تهران افزود: عملکرد پلیس بیش از پیش امید و آرامش را در دل های مردم تقویت کرده و اقدامات ناجا سبب شده تا اشرار و افراد قانون شکن از ابهت پلیس مضطرب و نگران باشند و پلیس جمهوری سلامی ایران باید در نظامی که به نام اهل بیت عصمت و طهارت است، در همه عرصه ها خوش بدرخشد.

وی با تقدیر از فعالیتهای صورت گرفته در نیروی انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: تلاش های صورت گرفته در فرماندهی انتظامی شرق استان تهران ستودنی است و باید به یکایک سبزپوشان این منطقه تبریک گفت.

چاووشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکل گیری داعش در منطقه خاورمیانه گفت: اگر داعش امروز در منطقه ساخته نمی شد، آمریکا بهانه ای برای حمله به سوریه و عراق پیدا نمی کرد به همین خاطر داعش دست پرورده آمریکا است به طوری که کلینتون به صراحت اعلام کرد که داعش را برای اهداف خود در خاورمیانه ایجاد کرده است.

وی تأکید کرد: دشمن سعی دارد تا گروه های تروریستی را از میان دینداران جاهل برگزیند چون می داند که بددینی و کج فهمی، آثارش از بی دینی بدتر خواهد بود و امروز دشمن تمام تلاش خود را برای شکستن وجهه دین به کار گرفته است.

حجت الاسلام سید محسن محمودی نیز در این مراسم با تقدیر از تلاش های نیروی انتظامی شرق استان تهران اظهار داشت: نیروی انتظامی شرق استان تهران از زمان استقرار خود، منشأخدمات و برکات ارزشمندی بوده که شایسته تقدیر و سپاس است.

امام جمعه موقت ورامین افزود: پلیس باید قدردان جایگاه خود باشد زیرا مردم ایجاد امنیت و آسایش و آرامش خود را در پناه آنان می جویند به همین خاطر همه ما بویژه سبزپوشان نیروی انتظامی باید در حفاظت و پاسداری از ارزش های اسلامی، تمام توان خود را به کار گیرند.

وی ادامه داد: خدمت به مردم نباید برای ما به یک امر عادی تلقی شود چرا که مردم، مسئولان را پشت و پناه خود می دانند و این موضوع رسالت ما را بسیار سنگین و دشوار می سازد.