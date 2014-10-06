به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی محمدی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه تنظیم بازار شهرستان همدان با بیان اینکه باید بحث ایاب و ذهاب و سرویس دانش آموزان به خوبی مدیریت شود، اظهار داشت: قیمت های مصوب در برخی موارد اعمال نمی شود.

وی با بیان اینکه مدارس از طریق آموزش و پرورش باید مکلف شوند که نسخه قرارداد با سرویس مدارس را ارائه کنند و افراد متخلف از گردونه خارج شوند، بیان کرد: هنوز برای انجام این کار دیر نشده چراکه که در ماه مهر و ابتدای سال تحصیلی به سر می بریم.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار همدان با بیان اینکه بحث عرضه تخم مرغ های بدون تاریخ تولید، انقضا و غیره نیز باید پیگیری شود، عنوان کرد: مسئله نداشتن مهر تاریخ تولید و انقضا تخم مرغ باید رسیدگی اما نباید تنش ایجاد شود.

محمدی با بیان اینکه بخشی از مسئولیت تخم مرغ به دانشگاه مربوط می شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی باید به عنوان دو بال دانشگاه را کمک کنند، ادامه داد: اگر دانشگاه تنها وارد کار شود نتبجه ای لازم حاصل نمی شود و در مسئله کیفیت تخم مرغ مردم متضرر می شوند.

روند بد کیفیتی نان به اندازه ای ادامه پیدا کرده که برای مردم عادی و روزمره شده است

وی با بیان اینکه در بحث کیفیت نان حرف های زیادی وجود دارد و همه مردم به این موضوع معترض هستند، افزود: روند بد کیفیتی نان به اندازه ای ادامه پیدا کرده که برای مردم عادی و روزمره شده است و دیگر توجه نمی کنند.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار همدان با بیان اینکه هر زمان صحبت از کیفیت نان شد بحث قیمت نان پیش کشیده شد، ابراز داشت: کم فروشی در نانوایی های همدان دیده می شود و کمتر سنگکی وجود دارد که سنگک با وزن 450 گرم عرضه کند.

محمد علی محمدی با بیان اینکه در برخی از سنگکی ها حتی 150 گرم کم فروشی دیده شده است، بیان کرد: مردم این موارد را می بینند و چیزی نمی گویند و سر در گم هستند که باید در این خصوص به فرمانداری یا به صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه قیمت شکر قبل از رسیدن به وضعیت نامناسب باید رسیدگی شود چراکه در دو ماه گذشته 14 درصد افزایش قیمت داشته است، عنوان کرد: مقدار شکر در بازار و انبار ها رصد و کنترل شود تا برخی افراد راه 100 ساله را یک شبه طی نکنند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در ادامه با بیان اینکه در اردیبهشت سال 91 آخرین نرخ به نانوایی ها داده شد، اظهار داشت: در بخش غلات و حبوبات در شش ماه گذشته 650 پرونده تشکیل شده است.

علیرضا شجاعی با بیان اینکه در کل کیفیت گندم خوب است، عنوان کرد: 640 نانوایی در همدان وجود دارد که باید از تعداد آنها کم کرد چرا که سهمیه آرد نانوایی ها کاملا مشخص اما تعداد نانوایی ها روند رو به رشد دارد.

اصلاح شبکه توزیع آرد استان از دو سال پیش در دستور کار قرار گرفته است

وی با بیان اینکه در 20 روز اخیر 17 روستا درخواست نانوایی کرده اند و در صورت دادن مجوز به آنها تعداد نانوایی های استان همدان از دو هزار و 400 واحد بیشتر می شود، ابراز داشت: اصلاح شبکه توزیع آرد استان از دو سال پیش در دستور کار قرار گرفته است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه برای تخم مرغ های ساده یک قیمت و برای تخم مرغ های تاریخ دارد یک قیمت مشخص وجود دارد، عنوان کرد: باید بررسی شود که چرا واحد های تولیدی تخم مرغ نمی خواهند وارد فاز تاریخ تولید و انقضا شوند.

شجاعی با بیان اینکه وضعیت بازار در رکود به سر می برد، بیان کرد: وضعیت بازار در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه امسال در بخش آهن آلات منفی یک و شش دهم درصد، در بخش مصالح ساختمانی منفی نیم درصد، در بخش برنج، ماکارانی و غلات دو و سه دهم درصد رشد، گوشت و فرآورده های گوشتی یک و چهار دهم درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در بخش های شیر و فرآورده ها، روغن ها، محصولات پتروشمی و کود های شیمایی ثبت وجود داشته است، بیان کرد: میوه و تره بار چهار درصد رشد، لوازم التحریر سه دهم درصد رشد و پودرهای شوینده نیم درصد رشد وجود داشته است.

رئیس سازمان تاکسیرانی استان همدان در ادامه با بیان اینکه امسال در بحث سرویس مدارس هزار و 490 فقره پرونده تشکیل شد، اظهار داشت: به 960 تاکسی برچسب سرویس مدارس داده شد.