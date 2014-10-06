کمبود پارکینگ در زنجان/ فرهنگ استفاده از ناوگان عمومی حمل و نقل در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: متاسفانه فرهنگ استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در این استان جا نیفتاده است.

وی اظهار داشت: باید در استان به سمت استفاده از ناوگان عمومی پیش برویم که فرهنگ استفاده از ناوگان عمومی در جامعه به عنوان فرهنگ جایگاه پیدا کند.

فرمانده انتظامی استان زنجان، گفت: روز به روز به تعداد خودرو ها در استان افزوده می شود و خیابانها پاسخگوی این همه خودرو نیستند بنابراین باید مردم استان استفاده درست و معقولانه از وسایل نقلیه شخصی داشته باشند.

سردار صالحی تاکید کرد: در کشورهای پیشرفته اصلی ترین راه برای کنترل ترافیک و کاهش تصادفات استفاده از ناوگان عمومی است ولی متاسفانه در کشور و این استان استفاده از ناوگان عمومی بسیار پایین است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه عرف و شرع اجازه نمی دهد بانوان در سطح جامعه دوچرخه سواری یا موتوسواری کنند یاد آورشد: بانوان می توانند در امکان محصور دوچرخه سواری کنند و نشاط لازم را داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان زنجان، شعار هفته ناجا را"پلیس ، تلاش جهادی ، کار آمدی ، اقتدار " عنوان کردو افزود: پلیس با توجه به منویات مقام معظم رهبری با مدیریت جهادی و تلاش مقتدارانه در تحقق شعار سال برنامه ریزی لازم را در دستور کاری خود دارد.

سردار صالحی تصریح کرد: پلیس امروز با استفاده از دسترسی به تکنولوژی و ارتباطات روز دنیا ماموریت های خود را انجام می دهد.

وی گفت: در شش ماهه سالجاری 50 درصد کشفیات برخواسته از اقدامات آزمایشگاهی و علمی بوده است که این برای استان بسیار مهم است.