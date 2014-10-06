اولین مرحله از کمک های مردمی ایران میان ایتام غزه توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از روابط عمومی اتحادیه بین المللی امت واحده، اولین مرحله از کمک های مردم ایران به ایتام شهدای غزه که در طول جنگ 51 روزه و پس از آن از طریق درگاه اینترنتی اتحادیه بین المللی امت واحده جمع آوری شده است، همزمان با عید سعید قربان میان 30 نفر از فرزندان شهدای غزه توزیع شد.

بر این اساس همزمان با عید سعید قربان اولین مرحله از کمک های مردم به ایتام غزه که شامل لباس و اسباب بازی میشود با همکاری یکی از موسسات خیریه نوار غزه طی برنامه ای به فرزندان شهدا و خانواده هایشان ایشان تقدیم شد.

در این برنامه خالد الازبط مسئول این موسسه خیریه ضمن تبریک عید قربان، از مردم و خیرین ایرانی که در طرح سرپرستی و کمک به ایتام غزه شرکت نموده اند تشکر کرده و افزود: سلام و تحیت خود و مردم غزه را به مردم عزیز ایران و برادرانمان در اتحادیه امت واحده می رسانیم و برای همه آنها و همه خیرین دعا می کنیم و از آنها میخواهیم اینگونه طرح ها را بیشتر حمایت کنند و این طرح ها را توسعه دهند تا مشمول سرپرستی ایتام بیشتری شود و پروژه های دیگری مانند حمایت مالی از هزینه های تحصیلی و سرپرستی خانواده ایتام به شکل کامل را شامل شود.

وی با اعلام آغاز طرح سرپرستی 30 یتیم فرزند شهید، در خصوص این طرح افزود: این طرح از 6 مرحله متوالی و در 6 ماه تشکیل شده وعبارت است از سرپرستی ایتامی که توسط گروه های مربوطه انتخاب شده اند و در مرحله نخست این طرح، برنامه اهدای لباس و اسباب بازی به طور کامل و با موفقیت پایان پذیرفت.

ازبط همچنین گفت: این طرح سرپرستی به طور کامل و در همه مراحل مختلف، تحت حمایت و پوشش کامل برادران ما و ملت عزیز ایران است که با نظارت اتحادیه امت واحده در ایران صورت می گیرد.

یکی از همسران شهید غزه نیز که در این برنامه شرکت کرده بود، گفت: از همه مسلمانان جهان میخواهیم که این کار را از ملت ایران بیاموزند و پشتیبان و یاور مردم فلسطین باشند. ما از مردم ایران بسیار تشکر می کنیم و از خداوند توفیقات آنان را میخواهیم که با ملت فلسطین همدردی کردند، ما ملتی مظلوم هستیم و مصبت های ما و سرزمین مان بزرگ است.

گفتی است، پویش «شکوفه های زیتون» (اعلام همبستگی فرهیختگان ایرانی با ایتام شهدای غزه) از هفته گذشته آغاز شده و بناست امروز دوشنبه ساعت 16 در همایشی با حضور هنرمندان، فرهنگیان، دانشگاهیان، ورزشکاران و اصحاب رسانه همایش این کمپین در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) برگزار شود.