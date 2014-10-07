نگرانی از موانع دولتی در احداث بندرخشک اصفهان/ یزد از اصفهان پیشی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به سیر اجرایی نامناسبی که اغلب پروژه ها در اصفهان دارند، این نگرانی در صنعتگران و تجار وجود دارد که این طرح نیز مانند هر برنامه ای دیگر در مرحله عملیاتی شدن با دست اندازهای دولتی و یکدست نبودن دستگاه های دخیل و اختلاف نظرهای پیش آمده عمری بیش از 20 ساله پیدا کند و اصفهان آخرین استان در احداث این طرح نوین و راه اندازی بندر خشک در کشور شود.

اجرای طرح بندر خشک در کشور برای نخستین بار از سوی اصفهان پیگیری شد و هم اکنون به گفته استاندار اصفهان مصوبه اجرای آن را دریافت شده اما این در حالی است که یزد نیمی از اقدامات اجرایی آن را انجام داده و سلفچگان قم نیز رقیبی دیگری برای اصفهان در زمینه احداث بندر خشک به شمار می رود.

مرکزیت بندر خشک کشور باید در اصفهان باشد

مديرعامل موسسه مطالعات صادرات و بازاريابي خاورميانه نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: با توجه به موقعیت ترانزیتی و سوق الجیشی اصفهان لازم است مرکزیت بندر خشک کشور در این استان اصفهان باشد.

علی صنایعی اظهار داشت: اجرای طرح بندر خشک با توجه به موقعیت ترانزیتی و سوق الجیشی اصفهان از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین اگر چه اجرای بندر خشک در این استان پس از یزد است اما باید مرکزیت بندرخشک کشور در اصفهان ایجاد شود.

وی بیان داشت: اقداماتی در راستای احداث بندرخشک در یزد انجام گرفته اما در سلفچگان قم تنها اسمی از بندر خشک است و هنوز رسمیت نیافته است.

دانشيار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: در حال حاضر تمام واردات و صادرات کالاها در بنادر جنوبی کشور انجام می گیرد که با احداث بندر خشک در اصفهان، تجار به جای گذر از این استان تنها به دلیل موقعیت جغرافیایی آن و رسیدن به بندر خشک، ضمن صرفه جویی زمانی و کاهش هزینه ها با احداث این بندر در استان اصفهان به تخلیه بار خود اقدام می کنند.

صنایعی با بیان اینکه هم اکنون برای احداث بندر خشک در اصفهان مکان یابی شده و در کنار ریل قطار جانمایی صورت گرفته است، گفت: تاکنون چندین پایان نامه و پنج طرح مطالعاتی در خصوص تمام جوانب بندر خشک در استان انجام دادیم .

وی اظهار داشت: در حال حاضر اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان یک بخش خصوصی مسئول اجرایی بندر خشک در این استان است و در صورتی که دولت دست بخش خصوصی را در این حوزه آزاد بگذارد به نتایج خوبی می رسیم.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: احداث بندر خشک در اصفهان ضمن اینکه سبب رفع بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی استان می شود در رشد توریست اقتصادی نیز موثر است.

احداث بندر خشک اصفهان در حالی است که پیشینه ایجاد بندر خشک در دنیا به سال 1951 میلادی می‌رسد که با وارد شدن کانتینر به عرصه واردات و صادرات و افزایش حجم داد و ستد و امور گمرکی و واردات و صادرات کالا، فعالان عرصه تجارت دنیا به این فکر افتادند تا بنادر پشتیبانی را در مناطق دورتر از ساحل برای کاهش حجم فعالیت و ترافیک کاری بنادر آزاد ایجاد کنند که در اصطلاح بندر خشک نام‌گذاری شدند.

امروزه بندر خشک به مکانی اطلاق می‌شود که با تجهیزات ثابت و متحرک جهت خدمات تجاری – اقتصادی به متقاضیان برای جابجایی، کالا و کانتینرهای صادراتی، وارداتی، تحت کنترل و نظارت گمرک، با امکانات انبارداری، کارهای اداری و تشریفات ترانزیت و انتقال، در نقطه‌ای دورتر از ساحل به وجود بیاید.

اگر گردانندگان بندرخشک تفکرات دولتی داشته باشند کاری از پیش نمی رود

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان اصفهان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در صورتی که گردانندگان و مجریان بندر خشک در اصفهان تفکرات دولتی داشته باشند کاری از پیش نمی رود.

جعفر ذره‌بینی بیان داشت: به رغم اصل 44 قانون اساسی هم اکنون 80 درصد اقتصاد در دست دولت است و در صورتی که دست اندازهای دولتی در کار اجرای بندر خشک اصفهان نباشد، می توان این امر را به نتیجه رساند.

وی اعلام کرد: در حال حاضر مجریان بندر خشک اصفهان همان مدیرانی هستند که سالها با تفکر دولتی مشغول به فعالیت بودند و این نوع تفکر به راه اندازی بندر خشک ضربه وارد می کند.

رئیس کمسیون تجارت اتاق بازرگانی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در صورتی که بندر خشک در کنار ریل قطار احداث شود لازم است گمرک و استاندارد به آنجا نقل مکان کنند و چند شعبه بانک و هتل سازی در این مکان انجام گیرد و در واقع بین 100 تا 200 هکتار شهر تجاری ساخته شود.

وی با اشاره به اینکه درصورت احداث بندر خشک به طبع ترخیص کالا با قیمت ارزان تر و کالاها با قیمت مناسبی در بازار اصفهان عرضه و به فروش می‌رسد، ادامه داد: در حال حاضر که کالاها از بندر عباس و بنادر جنوب ترخیص می شود به دلیل هزینه های بالایی که به بازرگان تحمیل و به فروشنده می فروشد بنابراین کالا با قیمت گران به دست خریدار می رسد.

ذره بینی جانمایی بندر خشک در کنار ریل قطار و منطقه سجزی را مزیتی دانست که دیگر نیاز به ریل کشی و هزینه دوباره نیست .

وی با گلایه از وعده های مسئولان بلند پایه استان گفت: متاسفانه تمام صحبت های این مسئولان در حد وعده است و روان سازی قانونی در خصوص سرمایه گذاری در این بخش صورت نمی گیرد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان اصفهان با اعلام اینکه در صورتی که فاز اول آن اجرایی شود ، احداث و ساخت بندر خشک روی روال می افتد، ادامه داد: در حال حاضر مجوز احداث صادر و جانمایی شده است و تنها منتظر اجرای آن هستیم.

بخش خصوصی تنها مجری طرح بندر خشک در اصفهان است

استاندار اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که با این روند طولانی پروژه ها این ترس وجود دارد که بندر خشک در اصفهان که از اهمیت بالایی همچون سایر طرح ها برخوردار است نیز گرفتار این تعدد نظرات و اختلاف سلایق شود و به نتیجه نرسد ،گفت: از همان ابتدا اجرای طرح بندر خشک به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی واگذار شده و جای نگرانی از این بابت نیست.

زرگر پور اظهار داشت: از عهده دولت خارج است که اداره کننده و مجری طرح بندر خشک در اصفهان باشد.

وی ادامه داد: بندر خشک قطب اقتصادی خوبی برای استان خواهد بود.

مدیر کل گمرک استان اصفهان نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: با احداث و راه اندازی بندر خشک در اصفهان و ترخیص کالاها یا رساندن آنها به مرکز ایران هم قفل های کاری در جنوب باز می شود و هم سرمایه های راکد و ساکن زودتر به مرحله تولید باز می گردد و به چرخ های اقتصادی کشور سرعت می بخشد.

اسد الله احمدی ونهری بیان داشت: در این راه سرعت عمل بالای شبکه ریلی، طراحی پروژه و شروع پذیره نویسی سهام بندر خشک و استفاده از ظرفیت و زیرساخت های اقتصادی استان کمک شایانی به راه اندازی هرچه سریعتر بندر خشک می کند.

وی افزود: ارتباط خطوط راه آهن اصفهان با شهرهای جنوبی کشور به خصوص بندر عباس سرعت حمل و نقل کالا از جنوب با مرکز کشور را دو چندان می سازد.