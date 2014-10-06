تفکر جهادی باعث کارآمدی پلیس شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی دولتی صبح دوشنبه در صبحگاه نیروی انتظامی استان اظهار داشت: شعار هفته ناجا با عنوان پلیس، تلاش جهادی، کارآمدی و اقتدار در سال‌جاری تحت تاثیر بیانات و فرامین ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا در ابتدای سال تدوین و طراحی شده است.

وی افزود: برنامه های هفته ناجا در سال 93 با شعار"پلیس،تلاش جهادی،کارآمدی،اقتدار" از چهاردهم مهرماه همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.

این مسئول افزود: مردم در کنار پلیس در برقراری امنیت تلاش ویژه‌ای داشته که جا دارد از این تعامل و مشارکت مردم تشکر شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان ایلام بیان داشت: تلاش جهادی و کار آمدی دو مولفه اعتماد ساز برای پلیس محسوب می شوند و جلب رضایت مردم اولویت پلیس است.

وی بیان داشت: جهاد یک حرکت و پشتوانه معنوی است و در تلاش جهادی نگاهمان به معنویات بالا است که با این نگاه سختی ها به آسانی تبدیل می شوند و در انجام فعالیت های پلیس باید جهادی فکر و عمل کنیم و نکته بعدی نیز کارآمدی است که نتیجه تفکر جهادی است و در کارآمدی با کمترین هزینه بهترین نتیجه را کسب می کنیم.

سردار دولتی تصریح کرد: طی هفته ناجا در استان ایلام 700 برنامه برگزار و اجرا می شود که 450 برنامه رویکرد فرهنگی دارند.

وی بیان داشت: در مجموع برنامه های هفته ناجا در سال جاری نسبت به سال های گذشته با توجه به اهداف آن بهتر و مفیدتر بوده و می تواند گوشه ای از زحمات ناجا به آحاد مختلف مردم را به نمایش بگذارد.