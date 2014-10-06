اعتماد مردم بزرگترین سرمایه پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان صبح امروز در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی خراسان رضوی که در مرکز آموزش ثامن‌الائمه مشهد برگزار شد، گفت: ایران جزو امن ترین کشورهای دنیا محسوب می شود و این مهم در مرحله اول با همت جهادگونه نیروهای انتظامی سراسر کشور محقق شده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: بزرگترین سرمایه پلیس، اعتماد مردم به این مجموعه است و در آینده ای نزدیک نیروی انتظامی می تواند تمامی خلاهای موجود را نیز به سرعت برطرف سازد.

وی اظهار داشت: نیروی انتظامی به درستی اصل را بر پیشگیری از وقوع جرم قرار داده است و در این راستا نیز اقدامات خوبی برای آموزش جامعه صورت گرفته است.

رشیدیان عنوان کرد: خراسان رضوی با بیش از 25 میلیون زائر در سال، روستاهای متعدد و پراکنده و نیز اتباع بیگانه ای که در این استان حضور دارند، از امنیت بسیار خوبی بهره مند است و لذا جا دارد از خدمات نیروی انتظامی خراسان رضوی تشکر کرد.