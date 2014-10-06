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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۰۹

رشیدیان:

اعتماد مردم بزرگترین سرمایه پلیس است

اعتماد مردم بزرگترین سرمایه پلیس است

مشهد-خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: بزرگترین سرمایه پلیس، اعتماد مردم به این مجموعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان صبح امروز در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی خراسان رضوی که در مرکز آموزش ثامن‌الائمه مشهد برگزار شد، گفت: ایران جزو امن ترین کشورهای دنیا محسوب می شود و این مهم در مرحله اول با همت جهادگونه نیروهای انتظامی سراسر کشور محقق شده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: بزرگترین سرمایه پلیس، اعتماد مردم به این مجموعه است و در آینده ای نزدیک نیروی انتظامی می تواند تمامی خلاهای موجود را نیز به سرعت برطرف سازد.

وی اظهار داشت: نیروی انتظامی به درستی اصل را بر پیشگیری از وقوع جرم قرار داده است و در این راستا نیز اقدامات خوبی برای آموزش جامعه صورت گرفته است.

رشیدیان عنوان کرد: خراسان رضوی با بیش از 25 میلیون زائر در سال، روستاهای متعدد و پراکنده و نیز اتباع بیگانه ای که در این استان حضور دارند، از امنیت بسیار خوبی بهره مند است و لذا جا دارد از خدمات نیروی انتظامی خراسان رضوی تشکر کرد.

 

 

کد مطلب 2383894

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