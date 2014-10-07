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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۸:۲۳

آیت الله جوادی آملی:

براي راهيابي به حكمت عالم چاره ‏اي جز سبك‏ بار كردن درون نيست

براي راهيابي به حكمت عالم چاره ‏اي جز سبك‏ بار كردن درون نيست

آیت الله العظمی جوادی آملی در کتاب «حكمت عبادات» می نویسد: براي راهيابي به حكمت عالم چاره ‏اي جز سبك‏ بار كردن درون نيست.

آیت الله العظمی جوادی آملی در کتاب «حكمت عبادات» خود ص68 می نویسد:براي راهيابي به حكمت عالم چاره ‏اي جز سبك‏ بار كردن درون نيست؛ بياني از امير مؤمنان (ع) است كه: «تخفّفوا تلْحقوا»سبك بشويد تا ملحق شده و برسيد. آتش‏ سوزي يا سيلي در مدائن اتفاق افتاد؛ استاندار وقت كه جناب سلمان فارسي بود قرآن و شمشيري كه داشت برداشت و جان خود را نجات داد. اما ديگران تا آمدند خود را جمع كنند، آسيب ديدند. سلمان فرمود: روز خطر انسان سبك‏ بار اين گونه نجات پيدا مي‏ كند. 
 
کد مطلب 2383898

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