آیت الله العظمی جوادی آملی در کتاب «حكمت عبادات» خود ص68 می نویسد:براي راهيابي به حكمت عالم چاره ‏اي جز سبك‏ بار كردن درون نيست؛ بياني از امير مؤمنان (ع) است كه: «تخفّفوا تلْحقوا»سبك بشويد تا ملحق شده و برسيد. آتش‏ سوزي يا سيلي در مدائن اتفاق افتاد؛ استاندار وقت كه جناب سلمان فارسي بود قرآن و شمشيري كه داشت برداشت و جان خود را نجات داد. اما ديگران تا آمدند خود را جمع كنند، آسيب ديدند. سلمان فرمود: روز خطر انسان سبك‏ بار اين گونه نجات پيدا مي‏ كند.