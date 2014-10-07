آیت الله العظمی جوادی آملی در کتاب «حكمت عبادات» خود ص68 می نویسد:براي راهيابي به حكمت عالم چاره اي جز سبك بار كردن درون نيست؛ بياني از امير مؤمنان (ع) است كه: «تخفّفوا تلْحقوا»سبك بشويد تا ملحق شده و برسيد. آتش سوزي يا سيلي در مدائن اتفاق افتاد؛ استاندار وقت كه جناب سلمان فارسي بود قرآن و شمشيري كه داشت برداشت و جان خود را نجات داد. اما ديگران تا آمدند خود را جمع كنند، آسيب ديدند. سلمان فرمود: روز خطر انسان سبك بار اين گونه نجات پيدا مي كند.
آیت الله جوادی آملی:
براي راهيابي به حكمت عالم چاره اي جز سبك بار كردن درون نيست
آیت الله العظمی جوادی آملی در کتاب «حكمت عبادات» می نویسد: براي راهيابي به حكمت عالم چاره اي جز سبك بار كردن درون نيست.
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