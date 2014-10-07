افزایش سن ازدواج زنان و مردان طی 10 سال گذشته / تهران و البرز در صدر

علی اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: میانگین سن ازدواج در حال حاضر در کشور برای مردان 27.8 و برای زنان 23.1 است .

وی با اشاره به اینکه میانگین سن ازدواج برای زنان در استانهای تهران ، البرز و سمنان بیش از استانهای دیگر در کشور است ، گفت: سن ازدواج برای زنان در این استانها 25.1، 24.6 و 24.5 به ثبت رسیده است .

به گفته وی ،همچنین سن ازدواج مردان نیز در استان تهران 29.2 و بیشتر از استانهای دیگر است و بعد از تهران استانهای البرز با 28.8 و ایلام با 28.4 در رتبه های دیگر قرار دارند.

مدیرکل دفتر اطلاعات آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه افزایش سن ازدواج نسبت به سالهای قبل دو برابر شده است تاکید کرد: در حال حاضر افزایش میانگین سن ازدواج برای مردان به بالای 35 سال و برای زنان به بیش از 30 سال رسیده است .

محزون اظهار داشت: افزایش سن ازدواج در مردان از 6.7 درصد در سال 84 به 8.8 درصد در سال 93 رسیده است و همچنین این افزایش برای زنان از 6.3 در سال 84 به 11.2 در سال جاری افزایش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: سن متعارف ازدواج مردان در کشور 20 تا 34 سال است بطوریکه در حال حاضر 86 درصد ازدواج مردان در این گروه سنی انجام می شود و همچنین سن متعارف ازدواج زنان نیز 15 تا 29 سالگی بوده و 85 درصد ازدواجها در این سن به ثبت رسیده است .

مدیر کل دفتر اطلاعات و آمار جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال در مورد سن ازدواج در شهرها و روستاها گفت: میانگین سن ازدواج مردان در شهرها 27.9 و در روستاها 26.2 است و همچنین میانگین سن ازدواج زنان در مناطق شهری 23.5 و در مناطق روستایی 21.4 است و این نشاندهنده این است که همچنان سن ازدواج در روستاها کمتر از شهرهاست.

وی در مورد سیاستهای جمعیتی نیز گفت: در راستای سیاستهای جمعیتی در بدنه دولت تقسیم کار انجام و وظایف هر یک از دستگاههای وزارت کشور، بهداشت ، رفاه و تعاون مشخص شده است و در نهایت رصد جمعیت و وقایع حیاتی بر عهده سازمان ثبت احوال قرار داده شده است.



به گفته محزون، بیشترین انرژی و توان در راستای اجرایی شدن سیاستهای جمعیتی و برنامه ریزی در این خصوص در برنامه ششم توسعه متمرکز شده است.