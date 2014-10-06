تور تئاتر دختر یانکی به رشت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی ظهر دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: نمایش دختر یانکی با بازی بهنام تشکر و یکتا ناصر و بهرام تشکر که قرار بود هفته آخر شهریور در رشت اجرا شود بنا به دلایلی با دو هفته تاخیر در ۱۵ و ۱۶ مهرماه در سالن شهید انصاری مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء (ص) رشت به روی صحنه می‌ رود.

وی افزود: این تئا‌تر کمدی نوشته نیل سایمون، نمایشنامه نویس آمریکایی است که در سال ۱۹۹۱، جایزه پولیتزر را برای نمایشنامه «گم‌شده در یانکر» دریافت کرده بود و در ایران با نمایشنامه‌های معروفی چون اتاقی در هتل پلازا و پسران آفتاب شناخته شده است و فیلنامه‌های معروفی نیز چون زوج ناجور و آپارتمانی در کالیفرنیا نوشته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت گفت: از سال گذشته بهرام تشکر به عنوان کارگردان نمایشنامه دختریانکی نوشته این نویسنده معروف آمریکایی را با بازی بهنام تشکر و یکتا ناصر و خودش در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، گرگان، شیراز، چالوس، بابل به روی صحنه آورد و اینک در ایستگاه آخر به شهر رشت رسید.

وی افزود: نمایش دختر یانکی به کارگردانی بهرام تشکر در روز سه شنبه 15 مهر ماه در ساعت 19 عصر و در روز چهارشنبه 16 مهر در دو ساعت 19 و 21 به روی صحنه خواهد رفت.

ثقتی تصریح کرد: بهرام تشکر و بهنام تشکر زاده گیلان هستند و از این رو تمایل زیادی برای اجرای این نمایش در استان زادگاه‌ شان دارند.

"بهرام تشکر " کارگردان و بازیگر این نمایشنامه کمدی درباره تاخیر در اجرای این نمایش در رشت نیز یادآورشد: برای اجرای این نمایش در رشت به دلیل مشکلات فنی نتوانستیم به قول خودمان عمل کنیم و در روزهای آخر شهریور ماه در رشت باشیم به همین دلیل با همکاری‌ های انجام گرفته و لطف دوستان و همشهریان در رشت توانستیم بار دیگر فرصت حضور در این شهر فرهنگی را داشته باشیم.