آخرین وضعیت تیم های فوتبال بانوان جوان و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده شجاعی، رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال درباره اردوهای تدارکاتی تیم ملی زیر 16 سال دختران گفت: این تیم با توجه به اینکه تا هفته آینده به رقابتهای قهرمانی زیر 16 سال بنگلادش اعزام می شود، تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته و طبق درخواست کادر فنی، تمامی اردوهای مد نظر برگزار شده است. این تیم سه بازی تدارکاتی با تیم ملی نوجوانان ازبکستان نیز برگزار کرده و آماده حضور در رقابتهای آسیایی است. هر چند که ملی پوشان در گروه سختی قرار دارند اما ما انتظار داریم به دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا صعود کنند.



وی درباره حریفان ایران گفت: تیم هند که در فوتبال پایه بسیار قدرتمند است، اردن و امارات که حریف سرسختی برای ایران حساب می شوند و در نهایت بنگلادش که از موقعیت میزبانی خود استفاده می کند، حریفان سرسختی برای ایران محسوب می شوند اما بازیکنان ایران نیز تمرینات و بازیهای تدارکاتی خوبی را پشت سر گذاشته و امیدوار هستیم که نتایج خوبی کسب کنند.



نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان در ادامه در خصوص تیم ملی جوانان بیان کرد: این تیم نیز اردوها و بازیهای تدارکاتی خوبی را پشت سر گذاشته است. اردوی تدارکاتی تایلند و انجام چند بازی با تیم ملی و تیم دانشگاهی این کشور نیز به آمادگی بازیکنان برای حضور در رقابتهای قهرمانی زیر 19 سال کمک بسزایی کرده است. این تیم در گروه راحت تری نسبت به نوجوانان قرار دارد و دو بازی با تیم های سریلانکا و فلسطین برگزار می کند. این تیم نه تنها باید به مرحله دوم رقابتهای آسیایی صعود کند بلکه در مرحله نیمه نهایی نیز باید حضور داشته باشد.



رئیس کمیته بانوان در پایان در خصوص تیم ملی فوتسال گفت: این تیم تنها رویدادی که پیش روی خود دارد رقابتهای جام جهانی به میزبانی کاستاریکا است اما نه زمان این مسابقه اعلام شده و نه دعوت نامه ای به دستمان رسیده است. بر همین اساس اردوهای تیم ملی فوتسال بانوان به منظور هماهنگی و آماده سازی تیم در حال برگزاری است و هیچ مسابقه مهمی پیش روی این تیم نیست.