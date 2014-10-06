  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۱

نوروزی مطرح کرد:

استقبال پرشور بانوان بوشهری از کلاس‌های والیبال

استقبال پرشور بانوان بوشهری از کلاس‌های والیبال

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت والیبال شهرستان بوشهر از استقبال پرشور بانوان بوشهری در کلاس‌های والیبال در سطح شهرستان بوشهر خبر داد.

مهرداد نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت های انجام شده در زمینه والیبال بانوان گفت: تلاش های بسیار زیادی به منظور توسعه ورزش والیبال در بوشهر صورت گرفته است و دوره‌های متعددی در این زمینه برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: کلاس های والیبال بانوان در سطح شهرستان از قالب خانه والیبال، پایگاه ششم شکاری (باشگاه عقاب)، منطقه دوم دریایی ارتش(باشگاه ملوان)، باشگاه پیام و عالیشهر از ابتدای شروع اوقات فراغت تابستان با استقبال قابل تحسین بانوان همراه بوده است.

رئیس هیئت والیبال شهرستان بوشهر در خصوص میانگین شرکت بانوان در این کلاس ها افزود: طبق آمار به دست آمده تعداد قریب به 400 نفر از بانوان در رده های سنی مختلف در کلاس های آموزشی والیبال شرکت دارند.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: در بین آنان بازیکنانی در سطح نیمه حرفه ای و عضو تیم های رده های سنی زیر 23 سال شهرستان و منتخب استان نیز حضور دارند.

نوروزی میزان ساعت آموزشی انجام گرفته در طول دوره تابستان را با احتساب سه جلسه یک ساعت و 30 دقیقه ای در هفته، به طور میانگین 21هزار نفر ساعت اعلام کرد.

کد مطلب 2383960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها