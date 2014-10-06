مهرداد نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت های انجام شده در زمینه والیبال بانوان گفت: تلاش های بسیار زیادی به منظور توسعه ورزش والیبال در بوشهر صورت گرفته است و دوره‌های متعددی در این زمینه برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: کلاس های والیبال بانوان در سطح شهرستان از قالب خانه والیبال، پایگاه ششم شکاری (باشگاه عقاب)، منطقه دوم دریایی ارتش(باشگاه ملوان)، باشگاه پیام و عالیشهر از ابتدای شروع اوقات فراغت تابستان با استقبال قابل تحسین بانوان همراه بوده است.

رئیس هیئت والیبال شهرستان بوشهر در خصوص میانگین شرکت بانوان در این کلاس ها افزود: طبق آمار به دست آمده تعداد قریب به 400 نفر از بانوان در رده های سنی مختلف در کلاس های آموزشی والیبال شرکت دارند.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: در بین آنان بازیکنانی در سطح نیمه حرفه ای و عضو تیم های رده های سنی زیر 23 سال شهرستان و منتخب استان نیز حضور دارند.

نوروزی میزان ساعت آموزشی انجام گرفته در طول دوره تابستان را با احتساب سه جلسه یک ساعت و 30 دقیقه ای در هفته، به طور میانگین 21هزار نفر ساعت اعلام کرد.