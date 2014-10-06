مگس سفید هیچ ضرری برای پوشش گیاهی و انسان ندارد/ زمین های کشاورزی شهریار منشا افزایش جمعیت این آفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی حیدرزاده در حاشیه نشست خبری مبارزه با زمین خواری که پیش از ظهر دوشنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: متولی رسیدگی به موضوع مگس سفید وزارت کشاورزی و اداره کل دفع آفات نباتی در این وزارتخانه است که متاسفانه تاکنون هیچ اظهار نظری نکرده اما با وجود اینکه این سازمان بایستی درخصوص این آفت اظهارنظر کند مردم خیالشان راحت باشد که با رسیدن فصل پاییز جمعیت مگس های سفید کاهش می یابد.

به گفته وی علت اصلی افزایش جمعیت این آفت کاهش منابع آب خشکسالی و کمبود آب در زمین های کشاورزی شهریار است که کشاورزان برای جبران کمبود آب مصرف سم را افزایش داده اند لذا این اقدام موجب افزایش جمعیت مگس سفید در شهریار و تهران شده است.

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر در نیمه مهرماه هستیم اما همچنان شاهد افزایش جمعیت این آفت هستیم گفت: هنوز دمای هوای تهران کاهش نیافته اما طبق پیش بینی ها تا پایان مهر ماه کاهش دما خواهیم داشت ضمن اینکه ما تنها در تهران مدت گذشته از فصل پاییز هفت دقیقه بارندگی داشته ایم بنابراین این میزان بارندگی و کاهش دما برای از بین بردن مگس سفید کافی نیست.

مدیر کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه مگس سفید هیچ ضرری برای پوشش گیاهی و انسان ندارد اظهار داشت: آب شویی که شهرداری برای مبارزه با این آفت انجام می دهد در حال حاضر بهترین گزینه است اما با توجه به کمبود آب و محدودیت هایی که در این زمینه وجود دارد سازمان دفع آفات بایستی هرچه سریعتر راهکار مناسب تری را برای مقابله با این آفت در پیش گیرد.

حیدرزاده تصریح کرد: البته تا چند وقت دیگر خزان پهن برگان را در پیش داریم که این موضوع نیز به کاهش جمعیت مگس سفید کمک می کند.