به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای نهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان صبح امروز دوشنبه 14 مهرماه با حضور حجت الاسلام رحیم جعفری مدیر کل ارشاد اسلامی استان کردستان و دبیر جشنواره، عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان و حسین طاهری مدیر کل هنرهای نمایشی در سالن اصلی تئاتر شهر برگزار شد.

جعفری در ابتدای این نشست رسانه ای با اشاره به برپایی این جشنواره از 25 تا 30 مهرماه عنوان کرد: جشنواره تئاتر خیابانی مریوان از سال 62 و در بحبوحه جنگ تحمیلی آغاز به کار کرد که امسال نهمین دوره خود را از سر می گذراند. در این دوره اجراها در 10 مکان اصلی شهر مریوان و در روستاهای مختلف برگزار می شوند. آثار خیابانی جشنواره از 25 استان کشور در این رویداد حضور پیدا کرده اند که آماری کم سابقه در جشنواره های خیابانی محسوب می شود.

آبی رنگ جشنواره تئاتر خیابانی مریوان شد

وی افزود: امسال بخش پژوهش نیز به جشنواره اضافه شده که در این بخش 6 اثر حضور دارد که دو تا از آنها لوح تقدیر دریافت می کنند اما همه آثار قرار است در آینده ای نزدیک به چاپ برسند. همچنین در بخش بین الملل نیز حضور آثاری از کردستان عراق، ارمنستان و آذربایجان در جشنواره قطعی شده است. در حالی که ما از کشورهای مختلفی چون لهستان، اسپانیا، پرتغال، صربستان و.. نیز متقاضی داشتیم. بخش کارگاه های آموزشی و مرور آثار دیگر جشنواره ها نیز از دیگر بخش های جشنواره امسال است. نهایتا نیز 28 اثر در بخش مسابقه این دوره از جشنواره از استانهای مختلف حضور دارند.

نامگذاری یک پارک به نام تئاتر

جعفری با اشاره به راه اندازی پارکی با نام «شانو» به معنای تئاتر در یکی از محله های مریوان متذکر شد: خوشبختانه فضای فرهنگی مریوان به شیوه ای است که مردم و مسئولان کاملا متحد و کنار هم هستند که همین امر از جمله ماندگاری این جشنواره تا به حال بوده است. در حقیقت مثلث مردم، مسئولان فرهنگی استان و خود هنرمندان در کنار هم باعث ثبات و پایداری فعالیتهای فرهنگی در این استان شده است.

ساخت موسیقی خاص برای جشنواره

دبیر جشنواره تئاتر مریوان با اشاره به اینکه در این دوره رنگ آبی به عنوان نشان جشنواره در نظر گرفته شده است، گفت: همچنین به دنبال ساخت یک موسیقی خاص برای جشنواره هستیم تا به عنوان نماد این رویداد هر ساله مورد استفاده قرار گیرد و ماندگار شود. «آشتی، صلح، دوست و محبت» و «دنیای عاری از خشونت» شعارهای امسال جشنواره هستند. همچنین با توجه به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کردستان سرزمین مهر و وفاداری است این دو ویژگی از جمله المان ها و رویکردهای مورد توجه ما در این دوره خواهد بود.

برپایی جشنواره مریوان با حمایت بخش خصوصی

مدیر کل ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به اینکه از این پس قرار است جشنواره تئاتر مریوان به شکل مردمی برپا شود، توضیح داد: طبق برنامه ریزی های انجام شده در اداره کل ارشاد قرار است تامین منابع مال ی به بخش خصوصی و مراکر مردم نهاد محول شود. بنابریان دبیرخانه یا نیز در حال شکل گیری است تا هنرمندان و افراد متمول و مردم علاقمند بتوانند از این طریق کمک های خود را اهدا کرده و در برگزاری روبدادهای فرهنگی هنری همچون جشنواره تئاتر خیابانی مریوان مشارکت داشته باشند.

در ادامه عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان با اشاره به اینکه پرداختن به امور فرهنگی هنری از وظایف اسلی یک استاندار محسوب می شود، متذکر شد: مردم کردستان زندگی شان با هنر همراه است و تفکر و دید فرهنگی را چه در نوع پوشش و چه نوع زندگی و برخوردشان با پدیده های فرهنگی می توان مشاهده کرد. در طول روز می توانید شعرای زیادی را در کوچه و خیابان کردستان مشاهده کنید که به مشاغل مختلفی مشغول هستند.

وی افزود: کردستان در حوزه موسیقی نیز قطعا حرف اول را در کشور می زند و در حوزه تئاتر نیز ظرفیت و علاقه بسیاری وجود دارد. بنابراین تئاتر در کردستان باید با یک پشتوانه مردمی سازمان یافته حمایت شود که همین امر به تازگی در دستور کار قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این نشست رسانه ای حسین طاهری با اشاره به اینکه دبیر دوره بعدی جشنواره تئاتر خیابانی مریوان بلافاصله بعد از پایان این دوره تعیین می شود، گفت: در حال برنامه ریزی هستیم که علاوه بر برگزاری جشنواره تئاتر مریوان در شهرهای دیگر کردستان نیز جشنواره هایی از این دست برگزار کنیم.

طاهری درباره انتخاب آثار بخش بین الملل جشنواره توضیح داد: ما محدودیت هایی در پذیرش تعداد آثار خارجی در جشنواره داریم اما آثاری که انتخاب شدند از نظر داوران واجد شرایط بودند و به نسبت دیگر آثار کیفیت مناسب تری داشتند. شاید باید برای دوره های بعد بازنگری مناسبی در انتخاب آثار بین المللی وجود داشته باشد و آز مدتها قبل آثار با کیفیت رصد و شناسایی شوند.

آثار جشنواره اجرای عمومی می گیرند

در ادامه جلسه جعفری نیز با اشاره به حمایت از گروه های اجرا کننده در جشنواره توضیح داد: اجرای عمومی آثار جشنواره یکی از تعهدات ماست که طبق برنامه ریزی و هماهنگی اداره کل ارشاد استانها با دبیرخانه جشنواره انجام می پذیرد.

زاهدی نیز درباره همکاری های مشترک ایران و عراق گفت: تبادلات فرهنگی از گذشته میان ایران و کردستان عراق وجود داشته است و بر همین مبنا نیز تفاهم نامه ای برای همکاری این دو کشور منعقد شده است تا تعامل و تبادل فرهنگی ویژه ای در زمینه های مختلف داشته باشیم.

طاهری نیز با اشاره به تلاش برای رفع کدورت بین هنرمندان تئاتر خیابانی از برنامه ریزی برای حمایت از این هنرمندان خبر داد و گفت: قرار است برنامه ریزی هایی برای حمایت مالی از هنرمندان تئاتر خیابانی صورت گیرد بر همین اساس در صدد هستیم با نهادهایی که برای فرهنگ سازی برنامه ریزی دارند تعاملی ایجاد کنیم. نگاه ما به تئاتر خیابانی نباید مختص تهران باشد و باید به همه مراکز استانها و شهرهای کوچکتر توجه کرد.

جعفری در پایان این نشست رسانه ای عنوان کرد در این دوره از جشنواره قرار است انتخاب مردمی هم داشته باشند و مردم نیز درباه کارها نظر بدهند تا تفاوت ها و فاصله های نظر مردم با داوران مشخص شود چون نمایش خیابانی مردمی ترین گونه تئاتر است و مردم ارتباط بسیار زیادی با مضامین آن برقرار می کنند.