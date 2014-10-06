آمار معتادان آذربایجان شرقی به مرز هشدار رسیده است/ اعتیاد عامل 74 درصد سرقت ‌‌های استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نصرتی صبح دوشنبه در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان کلیبر، با اشاره به آمار معتادان استان اظهار داشت: در پنج ماه گذشته 10 هزار معتاد در مراکز اقامتی تبریز پذیرش شده‌اند.

وی با اشاره به آمار معتادان پذیرش شده در مراکز اقامتی افزود: 38 درصد معتادان پذیرش شده، برای اولین بار، 39 درصد برای بار سوم و 23.5 درصد برای بار پنجم به به این مراکز مراجعه کرده‌ اند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: مصرف مواد مخدر سومین عامل مرگ و میر در استان است و بدون تردید گسترش مصرف مواد مخدر یک توطئه حساب شده از سوی دشمنان است که با اغواگری و فریب سعی در ترغیب جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتی دارند.

نصرتی همچنین در ادامه عامل 74 درصد سرقت ‌‌ها در استان را اعتیاد دانست و از گسترش تولید مواد مخدر صنعتی در کشور و استان ابراز نگرانی و تصریح کرد: تا سال گذشته بیشترین فراوانی در مصرف مواد مخدر در اختیار هرویین بود، اما سال گذشته با یک شیب تند، مواد صنعتی با افزایش شدید مصرف جای هرویین را در بازار مواد مخدر گرفت.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی با بیان این که کلیبر از نظر آلودگی به مواد مخدر از شهرهای پاک استان است، گفت: این شهرستان می ‌تواند سرمشق و الگویی برای شهرستان های دیگر باشد.

فرماندار کلیبر نیز در ادامه این نشست با ارایه گزارشی از وضعیت اعتیاد در این شهرستان از کاهش آمار کشفیات مواد مخدر شهرستان کلیبر در یک سال گذشته خبر داد و گفت: مواد مخدر مصرفی در بین معتادان این شهرستان که غالبا شناخته شده هم هستند، عمدتا سنتی است.

فریدون بابایی همچنین در ادامه گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، کمپ ترک اعتیاد شهرستان در آینده نزدیک راه اندازی و زمینه مساعد برای ترک اعتیاد معتادان فراهم شود.

وی ارایه خدمات مشاوره ای، آموزش خانواده ها و آگاهی بخشی به جوانان را مهم ‌ترین اقدام برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر عنوان کرد و خواستار همت تمامی دستگاه های فرهنگی شهرستان برای تداوم این برنامه ها شد.