امکان بومی سازی دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان فراهم شد

مهدی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشجویان دانشگاه پیام نور از ترم اول می توانند به صورت دایم در نزدیکترین دانشگاه پیام نور محل زندگی خود مهمان شوند.

وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور تنها دانشگاهی است که امکان بومی سازی دانشجویان را فراهم می‌کند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 44 مرکز پیام نور در سطح استان فعالیت دارند و 80 هزار دانشجو در این مراکز مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 48 رشته در مراکز آموزش پیام نور استان تدریس می‌شود، ادامه داد: 44 رشته در مقطع کارشناسی و 4 رشته نیز در مقطع دکتری آموزش داده می‌شود.

یوسفی اضافه کرد: آمار قبولی دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور استان 17 هزار نفر است و قبول شدگان کارشناسی ارشد مراکز پیام نور استان نیز یک هزار و 147 نفر ثبت شده است.

وی با بیان اینکه طرح نیاز سنجی رشته‌های دانشگاهی در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار گرفته است، افزود: پس از بررسی‌های اولیه این طرح نیز اجرایی خواهد شد.

یوسفی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور در ارایه طرح‌ها و مقالات پژوهشی دارای رتبه 8 کشوری است، اظهار داشت: آمار قبولی داشگاه‌ پیام نور از دیگر دانشگاه‌های کشور نیز رتبه بهتری را به خود اختصاص داده است.

وی در خصوص افزایش شهریه دریافتی از دانشجویان مراکز پیام نور استان اظهار داشت: با توجه به بخش‌نامه کشوری و طبق سنوات گذشته دریافت شهریه از دانشجویان با افزایش 15 تا 20 درصدی روبرو بوده است.