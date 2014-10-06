به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جهان صبح دوشنبه در آیین تجلیل از دانش آموزان مدال آور استان سمنان در المپیادهای علمی کشور، در آموزش و پرورش استان سمنان ضمن بیان اینکه این استان با 100 هزار دانش آموز، کمتر از یک درصد از جمعیت دانش آموزی کشور را داراست ولی موفقیت های بزرگی در عرصه های مختلف به دست می آورد، افزود: عصر شکوفایی علم در ایران با هدایت های رهبری و برنامه های دستگاه های متولی آن در حال ظهور است.

وی ویژگی های علمی استان سمنان در بخش دانش آموزی را بسیار برجسته و خوب توصیف کرد و افزود: این استان با 100 هزار دانش آموز، کمتر از یک درصد از جمعیت دانش آموزی کشور را به خود اختصاص می دهد که با توجه به این آمار کم ولی موفقیت های خوبی در عرصه های مختلف آن شاهد هستیم.

مشارکت اولیای دانش آموزان استان سمنان 5 درصد بیشتر از متوسط کشوری است

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به اینکه متوسط فرستادن نونهالان از سوی خانواده های استان به دوره پیش دبستانی که دوره ای خصوصی است 85 درصد است که این رقم در کشور 55 درصد است، این مهم را به خاطر سطح بالای فرهنگ دوستی مردم استان دانست.

جهان، مشارکت اولیای دانش آموزان در استان سمنان در مدارس غیر دولتی را 13.5 درصد و پنج درصد بیشتر از متوسط کشوری دانست و خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت تحصیلی و ارتقای نحوه علم آموزی دانش آموزان نشان از توجه خانواده ای استان به این مهم دارد.

وی عملکرد اولیاء و مدیران واحدهای آموزشی سه دانش آموز افتخار آفرین برای استان سمنان در المپیادهای علمی کشور را قابل تقدیر دانست.

دانش آموزان موفق در المپیادهای علمی مستعد نخبه شدن هستند

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان نیز در این مراسم تصریح کرد: دانش آموزان موفق در المپیادهای علمی مستعد نخبه شدن هستند.

داوود فیض گفت: این بنیاد آمادگی ارایه خدمات به استعدادهای علمی را دارد.

باشگاه دانش آموزی نانو نهاد ریاست جمهوری، سمنان را استانی نانویی می شناسد

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز با بیان اینکه باشگاه دانش آموزی نانو نهاد ریاست جمهوری، سمنان را استانی نانویی می شناسد گفت: برای ارایه بسته حمایتی 50 درصدی به منظور ایجاد آزمایشگاه تخصصی نانوتکنولوژی ویژه دانش آموزان در دو شهر استان اعلام آمادگی کرده است.

حسین فولادی با اشاره به راهیابی 85 دانش آموز استان سمنان به مرحله کشوری المپیادهای علمی سال گذشته اظهار داشت: سه نفر موفق به دریافت مدال برنز و نقره در المپیادهای نانوتکنولوژی، فیزیک و ادبی شدند.

وی افزود: آثار دانش آموزان بهاره دستورانی و الهه صادقی جزو 17 اثر پذیرفته شده در بخش علمی پژوهشی جشنواره علمی نانوتکنولوژی کشور قرار دارد که به زودی مورد داوری قرار می گیرند.

در این مراسم شکیبا دانشجو دارنده مدال نقره المپیاد نانو تکنولوژی کشور از سمنان، محمدکاظم داودی دارنده مدال برنز المپیاد ادبی کشور از سمنان و مجتبی علیان نژاد دارنده مدال برنز المپیاد فیزیک کشور از دامغان تقدیر شدند.

استفاده از استادهای دارای تجربه المپیادی، بهره گیری از افراد دارای معلومات علمی در رشته های فیزیک و شیمی برای دانش آموزان المپیاد نانوتکنولوژی، ایجاد امکان برای استفاده از ظرفیت دانش آموزان استان سمنان برای حضور چشمگیرتر در المپیادها و ... بخشی از مطالب مطرح شده از سوی سه دانش آموز موفق المپیادهای علمی استان سمنان در این آیین بود.