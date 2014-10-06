جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار 927 هزار تومان، نیم سکه 470 هزار و 500 تومان، ربع سکه 268 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 172 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 94 هزار و 900 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1192 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3235 تومان، هر یورو را 4092 تومان، هر پوند را 5198 تومان و هر درهم امارات را 884 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت ها به تومان)