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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۴

جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز دوشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار 927 هزار تومان، نیم سکه 470 هزار و 500 تومان، ربع سکه 268 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 172 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 94 هزار و 900 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1192 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3235 تومان، هر یورو را 4092 تومان، هر پوند را 5198 تومان و هر درهم امارات را 884 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 927000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 927000
نیم سکه 470500
ربع سکه 268500
گرمی 172000
هر گرم طلای 18 عیار 94900
نوع ارز  
دلار 3235
یورو 4092
پوند 5198
درهم 884

 

 

 

کد مطلب 2384046

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