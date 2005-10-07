مخبر كميسيون فرهنگي مجلس : پخش برنامه هاي مناسب ماهواره از تلويزيون منجر به رقابت توليدات داخلي و رشد شبكه ها مي شود

"سيد محمود حسيني دولت آبادي"، مخبر كميسيون فرهنگي مجلس در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر" در ارتباط با بحث گزينشي برنامه هاي شبكه هاي ماهواره اي و پخش آن توسط صدا و سيما گفت: اين بحث در دو قسمت در كميسيون فرهنگي مجلس مطرح شد. اول اين كه صدا و سيما نياز به ماهواره دارد. يعني برنامه هاي صدا و سيما از طريق ماهواره پخش شود و از سوي ديگر مي تواند برنامه هايي كه قابليت پخش در صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران را دارند، پخش كند. البته بايد اشاره كنم كه در خصوص اين كه آيا صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران نياز به ماهواره دارد، اتفاق نظر در كميسيون فرهنگي مجلس بود.

وي افزود: با توجه به اين كه اكثر برنامه هاي ماهواره از نظر فرهنگ اسلامي با مشكلاتي مواجه است، به همين دليل اختلاف نظر در كميسيون زياد بود كه با اين مشكل چه بايد كرد؟ برخي معتقد بودند كه برنامه ها را بگيريم و با يك مقدار تاخير پخش كنيم كه اگر نياز به سانسور دارد، كنترل شود. البته با صحبت هاي انجام شده با رياست صدا و سيما اين كار در ارتباط با خبر امكان پذير است، ولي در ارتباط با فيلم هاي دو ساعته نمي توان در يك زمان كوتاه بخش هايي كه بايد سانسور شوند را حذف كرد.

وي در ادامه افزود: قصد ما از مطرح كردن پخش برنامه هاي ماهواره اي از صدا و سيما اين است كه برنامه هايي كه با فرهنگ ما همخواني دارد و سالم هستند، پخش شوند. البته با صحبت هايي كه در كميسيون فرهنگي مطرح شد، نظر سومي هم وجود داشت كه هدف ما از پخش برنامه هاي ماهواره اي چيست؟

وي اشاره كرد: ما قصد داريم برنامه هاي صدا و سيما تقويت شود و اطلاعاتي به لحاظ برنامه سازي افزوده شود. البته بايد اشاره كنم كه هنوز قانون ممنوعيت از ماهواره به قوت خود باقي است و تنها برنامه هاي مناسب از صدا و سيما پخش خواهد شد كه با فرهنگ اسلامي ما همخواني داشته باشد. از سوي ديگر صدا و سيما بايد مجهز به تكنيك هاي مختلف شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پخش برنامه هاي مناسب از ماهواره مي تواند بر توليدات داخلي ما تاثير گذار باشد، گفت: مسلماً در اين بخش مي تواند رقابت ايجاد كند و منجر به رشد شبكه هاي داخلي شود. البته هر شبكه بيننده خاص خود را خواهد داشت. از سوي ديگر پخش برنامه هاي مناسب و سالم منعي ندارد.

دولت آبادي درباره اين كه آيا اين اقدام به نوعي مشروعيت بخشيدن به ماهواره تلقي نخواهد شد، گفت: خير، چرا كه هم چنان قانون ممنوعيت از برنامه هاي ماهواره وجود دارد و صدا و سيما تنها برنامه هاي مفيد ماهواره را دريافت خواهد كرد كه با فرهنگ اسلامي ما همخواني داشته باشد و اين نقض قانون نخواهد بود.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: ما بايد متوجه شويم كساني كه از ماهواره استفاده مي كنند به دنبال برنامه هاي علمي هستند كه در اين صورت پخش برنامه هاي علمي ماهواره در تلويزيون مي تواند راه كار مناسبي باشد، ولي اگر به دنبال برنامه هاي ضد اخلاقي هستند، اين مساله ديگري است. به هر حال ما موظف هستيم كه فرهنگ ناب محمدي را در جامعه گسترش دهيم و جوانان را به اين سمت جذب كنيم. از سوي ديگر با ساخت برنامه هاي جذاب مي توان اين نياز جوانان را تغذيه كرد.