کاخ مروارید گزینه پیشنهادی برای برگزاری نمایشگاه کتاب البرز

سید موسی حسینی کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جانمایی نمایشگاه بزرگ کتاب البرز، اظهار داشت: چندین مکان برای جانمایی نمایشگاه کتاب البرز در نظر گرفته شده است، و کاخ مروارید نیز یکی از گزینه ها است.

حسینی کاشانی یادآور شد: با توجه به رایزنی های انجام شده مکان هایی مانند پارکها و همچنین کاروانسرای شاه عباسی نیز برای برگزاری نمایشگاه کتاب در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر رایزنی ها به نتیجه نرسد در اداره کل ارشاد اسلامی فضایی برای برگزاری نمایشگاه اختصاص خواهد یافت.

این مسوئل افزود: همه گزینه ها در حال مطالعه و بررسی هستند و تا حال حاضر جدی ترین گزینه برای جانمایی نمایشگاه کتاب کاخ مروارید است.

وی در جواب این سوال که وضعیت حضور ناشران مطرح کشوری در نمایشگاه کتاب البرز به چه گونه ای است؟ گفت: دعوت از ناشران مطرح کشوری به نمایشگاه کتاب البرز توسط موسسه نمایشگاهی کشور با همکاری اداره کل ارشاد اسلامی البرز انجام می شود.

یارانه نمایشگاه کتاب نسبت به سال گذشته افزایش یافت

مدیرکل اداره کل ارشاد اسلامی البرز از وجود توافقنامه ما بین وزارت ارشاد اسلامی و اداره کل ارشاد اسلامی البرز خبر داد و افزود: در بندهای توافقنامه به حضور ناشران مطرح کشوری پرداخته شده است و همچنین یارانه نمایشگاه کتاب نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

حسینی کاشانی در ادامه با اشاره به اینکه استان البرز میزبان موسسه نمایشگاهی کشور است، یادآور شد: بحث مدیریت استانی نمایشگاه کتاب با خود استان است ولی اصل و پایه کار را موسسه نمایشگاهی کشور انجام می دهد.

این مسئول اعلام کرد: در کنار نمایشگاه کتاب امسال تورهای معرفی ظرفیت های فرهنگی استان نیز برگزار می شود.

حسینی کاشانی از برگزاری نمایشگاهای مد لباس در کنار نمایشگاه کتاب خبر داد و اذعان داشت: در خلال برگزاری نمایشگاه کتاب البرز ظرفیت های فرهنگی استان به بازدید کنندگان معرفی می شود.

وی در پایان با اشاره به رویکرد نمایشگاه کتاب امسال، گفت: محوریت هفته فرهنگ با نمایشگاه کتاب است، و وقوع این پدیده بزرگ فرهنگی زمینه خوبی برای حضور بخش خصوصی نیز می تواند باشد.