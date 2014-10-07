روند خروج مینی بوس های فرسوده همچنان متوقف است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی با تاکید بر اینکه روند نوسازی مینی بوس های فرسوده باز هم متوقف شد، گفت: متاسفانه به دلیل عدم معرفی مینی بوس جایگزین از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، روند نوسازی متوقف شد.

رشیدی تصریح کرد: در بودجه سال92 سازمان محیط زیست رقمی برای نوسازی200 دستگاه مینی بوس فرسوده کشور تعبیه شد و ابتدای سال جاری سازمان محیط زیست سهم خود را در نوسازی ناوگان مینی بوس کشور پرداخت کرد، اما با توجه به اینکه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مینی بوس جایگزین را معرفی نکرد، عملا روند نوسازی مینی بوس های فرسوده دوباره به تعویق افتاد .

به گفته مدیر مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌ زیست روند اجرایی ارائه این تسهیلات طی زمان مقرر-31 تیرماه-آغاز نشد و براساس قانون، بودجه پیش بینی شده به اداره کل محیط زیست بازگردانده شد.

وی همچنین اظهار کرد: متاسفانه تا زمانی که مجددا استارت نوسازی مینی بوس های فرسوده کشور زده شود مدت زمانی طول می کشد.

مدیر مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان محیط زیست وضعیت مینی بوس های فرسوده کشور را بسیار بحرانی دانست و گفت: متاسفانه عدم هماهنگی های فرابخشی، نوسازی ناوگان عمومی کشور را به تعویق انداخته که البته این تعویق به سلامت کشور و وضعیت آلودگی هوا لطمات جبران ناپذیری خواهد زد.

به گفته رشیدی از سال 88 موضوع نوسازی 1200 مینی بوس فرسوده تهران مطرح شد اما در این سالها تنها 100 دستگاه مینی بوس فرسوده از رده خارج و میدل باس جایگزین آنها شد. با توجه به اینکه نوسازی مینی بوس های فرسوده برای مالکان هزینه بر بود، مقرر شد تا وام و تسهیلات ویژه ای به اسقاط مینی بوس های فرسوده و جایگزینی مینی بوس های جدید اختصاص یابد و مالکین بتوانند با مقدار کمی آورده خودروی شان را نوسازی کنند.

وی ادامه داد: با هماهنگی هایی که با سازمان محیط زیست و شهرداری تهران انجام شده بود، مقرر شد تا تسهیلاتی به مالکان مینی بوس های فرسوده پرداخت شود تا آنها بتوانند با اندکی آورده نسبت به نوسازی خودروی خود اقدام کنند. سازمان محیط زیست در پایان سال گذشته اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی مینی بوس های فرسوده را پرداخت کرده و در این میان آن چه سبب توقف روند نوسازی این مینی بوس ها شده است عدم همکاری ستاد حمل ونقل و سوخت بوده است.

مینی بوس های فرسوده در حالی هر روز صدها تن ذرات آلاینده را وارد هوای تهران می کنند که موضوع آلودگی هوا از مهمترین معضلات پایتخت محسوب می شود و قوانین زیادی برای حل این معضل به تصویب رسده است. در این میان آنچه مسلم است اینکه ناهماهنگی و عدم همکاری مسئولان در موضوع نوسازی مینی بوس های فرسوده باعث شده نوسازی حدود هزار دستگاه مینی بوس سالها ادامه یابد و چنین مساله کوچکی به موضوعی پیچیده و بغرنج تبدیل شود. این بار نیز ظاهرا با وجود تامین اعتبارات مورد نیاز عدم همکاری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت سبب شده که گره نوسازی مینی بوس های فرسوده گشوده نشود.

