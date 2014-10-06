  1. حوزه و دانشگاه
۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۷

تقدیر از 8 چهره ماندگار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تقدیر از 8 چهره ماندگار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

همزمان با برگزاری هشتمین گردهمایی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 8 عضو هیات علمی این دانشگاه به عنوان چهره‌های ماندگار تقدیر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین گردهمایی سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رویکرد آموزشی، علمی و پژوهشی 17 مهرماه سالجاری برگزار می‌شود.

موضوعات مطروحه  در این گردهمایی در کارگروه‌های "ارتقا و جذب اعضای هیات علمی"، "بازمهندسی فرآیندهای حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه"، "روابط بین الملل" و "بازنگری ساختار و تشکیلات اداری" بحث و تبادل نظر خواهد شد.

در این گردهمایی همچنین جوایزی به "دکتر علیرضا رهایی"، دکتر محمد ادریسی"، " دکتر سید محمدرضا گلپایگانی"، "دکتر فتح اله مضطرزاده"، "دکتر سید کمال الدین یادآور نیکروش"، "دکتر محمدرضا اسلامی"، "دکتر طاهره کاغذچی"، "دکتر مرتضی سهرابی" به عنوان چهره‌های ماندگار دانشگاه اعطا خواهد شد.

کد مطلب 2384078

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