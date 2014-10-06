به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد یاکیده ظهر دوشنبه در نشست بررسی روند طرح‌های آبرسانی استان بوشهر اظهار داشت: به منظور بهبود وضعیت آب شرب در استان بوشهر اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است و هر چند کمبودهایی در این زمینه داریم ولی امیدواریم شاهد رفع این مشکلات باشیم.

وی به راه‌اندازی دو دستگاه آب‌شیرن‌کن در شهرهای بوشهر و کنگان اشاره کرد و افزود: به منظور تامین آب شرب استان بوشهر این تاسیسات راه‌اندازی خواهد شد که در افزایش ظرفیت آب شرب استان بوشهر نقشی مهم خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با بیان اینکه امسال تابستان سختی را از نظر آب پشت سر گذاشتیم، تصریح کرد: در سال‌های آینده نیز مشکلاتی را خواهیم داشت و نیاز است که در زمینه مصرف بهینه آب کارهای بیشتری صورت بگیرد و با این روش از نوبت‌بندی آب جلوگیری کنیم.

بازسازی و بهسازی شبکه‌های فرسوده آبرسانی استان

وی با بیان اینکه برخی از کمبودها و نارسایی در توزیع آب با رعایت الگوی مصرف و بهینه مصرف کردن آب رفع می‌شود، بیان داشت: با ایجاد تاسیسات آبشیرین کن کمبود آب شرب در استان بوشهر رفع می‌شود و شاهد افزایش هفت درصدی میزان آب شرب استان خواهیم بود.

یاکیده با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه شبکه آبرسانی در مناطق مختلف دشتستان، افزود: در این راستا طرح‌های بسیار خوبی اجرا می شود که بسیاری از مشکلات شهرستان را کاهش می‌دهد.

وی همچنین به اقدامات انجام شده برای بازسازی و بهسازی شبکه‌های فرسوده آبرسانی در سطح استان اشاره کرد و افزود: هدر رفت آب در شبکه‌های آبرسانی استان بوشهر بسیار بالا است و در این زمینه اجرای طرح‌های مناسب ضروری است.