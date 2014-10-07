به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور، پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان 10 دی‌ماه امسال با ورود متسابقین خارجی به ایران اسلامی آغاز می‌شود.



روز یازدهم دی‌ماه مراسم افتتاحیه این مسابقات در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار می‌شود و رقابت‌ها در روزهای دوازدهم و سیزدهم دی‌ماه برگزار خواهد شد، در روز چهاردهم نیز شاهد برگزاری مسابقات فینال و مراسم اختتامیه این مسابقات خواهیم بود.



پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان علاوه بر میزبانی از رقابت دانشجویان در رشته‌های قرائت و حفظ کل قرآن کریم، شاهد رقابت متسابقان در بخش پژوهش (مقاله و پایان نامه) نیز خواهد بود.



این مسابقات با حضور نمایندگانی از بیش از 50 کشور جهان برگزار خواهد شد که ارزیابی اولیه از نمایندگان معرفی شده به مسابقه، از طریق بررسی لوح‌های فشرده و نیز ارتباط تلفنی صورت گرفته است.



در این مسابقات دو نفر نیز به عنوان نمایندگان ایران اسلامی در رشته‌های حفظ کل قرآن و قرائت حضور خواهند داشت که پس از گذر از مرحله انتخابی اسامی این افراد در پایان آبان‌ماه 1393 اعلام می‌شود.



یادآور می‌شود پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان، در دو بخش رقابتی «حفظ کل و قرائت آیات کلام‌الله» و بخش «فراخوان مقاله و پایان‌نامه»، با هدف اتحاد دانشجویان جهان اسلام حول محور قرآن کریم، تعامل علمی ـ فرهنگی در بین نخبگان جهان اسلام، ایجاد زمینه نشر و بسط فرهنگ معارف و اخلاق قرآنی در بین دانشجویان و تشویق و ترغیب دانشجویان و دانشگاهیان به یادگیری و پیشرفت در فعالیت‌های قرآنی برگزار می‌شود.



علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی مسابقات www.muslimstudents.ir مراجعه کنند.