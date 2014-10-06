انتصاب دوباره گلشنی به عنوان مدیر فلسفه و علم دانشگاه شریف

به گزارش مهر، دکتر محمود فتوحی فیروز آباد سرپرست دانشگاه صنعتی شریف، طی حکمی دکتر مهدی گلشنی را برای مدت دو سال به عنوان مدیر گروه فلسفه وعلم دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.
درحالی دکتر مهدی گلشنی مدیرگروه فلسفه و علم دانشگاه صنعتی شریف می شود که دکتر رضا روستا آزاد رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف در آخرین روز ریاستش دکتر مهدی گلشنی را از سمت ریاست گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف کنار گذاشت.
وی در اين باره گفت: این یک مساله عادی است و روسای دانشکدههای دانشگاه صنعتی شریف هر دو سال تغییر میکنند.
وی با بیان اینکه تغییر مديران گروهها و روساي دانشکدهها امري عادی و معمول است، یادآور شد: اینکه دكتر گلشني تاکنون تغییر نکرده بود، روال غیرمعمولی بوده است چون دکتر گلشنی سالها ریاست گروه فلسفه را بر عهده داشت؛ حتی زمانی که ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز بر عهده گلشني بود، وي سمت ریاست گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف را نیز دارا بوده است.
رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف افزود: در ضمن دکتر گلشنی دی ما 76 ساله و بازنشسته میشود بنابراین قبل از اینکه وی بازنشسته شود باید مدیریت به فکر باشد و شخصی را جایگزین کند.
گفتني است، دكتر مهدي گلشني عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز است.
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