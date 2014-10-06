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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۲۲

پیروز منش در گفتگو با مهر:

ورزش‌های جانبازان و معلولین در قم مظلوم است

ورزش‌های جانبازان و معلولین در قم مظلوم است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین قم با بیان اینکه ورزش های مدال آور قم زیر سایه مشکلات مالی قرار دارند گفت: ورزش های جانبازان و معلولین در قم مظلوم واقع شده اند.

محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود این که هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین قم یکی از هیئت‌های قدرتمند کشور از نظر حضور ورزشکاران در تیم های ملی و مسابقات قهرمانی کشور است اما به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی همیشه با مشکلات مالی دست و پنکه نرم می‌کند.

وی گفت: تیم بسکتبال ایثار قم در سوپرلیگ کشور حضور دارد که هزینه های این تیم از منابع مختلف به نحوه ای تامین می شود اما در سایر رشته‌های ورزشی به دلیل مشکلات مالی امکان تیمداری وجود ندارد و هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین قم هر درآمدی که از اماکن ورزشی خود نیز کسب می‌کند به عنوان اجاره یا هزینه نیروی انسانی پرداخت می‌کند و پولی برای پشتیبانی تیم‌های ورزشی باقی نمی‌ماند.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین قم بیان کرد: تیم والیبال نشسته قم از بازیکنانی در کلاس ملی بهره مند است اما به دلیل این که نمی تواند بودجه 100 میلیون تومانی حضور در لیگ کشور را تامین کند، بازیکنان قمی با قراردادهای 10 الی 15 میلیون تومانی در تیم های دیگر کشور بازی می کنند و سودی برای ورزش قم ندارند.

پیروز منش تصریح کرد: رشته دو و میدانی یکی از رشته های مهم و مدال آور چه در سطح کشور و چه در سطح بین المللی است اما ورزشکاران دو و میدانی جانباز و معلول با این که از تجهیزات گرانقیمتی بهره مند شده اند اما زمین مناسب برای تمرین در اختیارشان نیست.

وی ابراز کرد: در حال حاضر دو سالن جانبازان و 15 خرداد در اختیار هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین قم است اما بابت این دو سالن سالیانه 30 میلیون تومان اجاره می پردازیم و هزینه های جانبی زیادی نیز بر دوش هیئت است و درآمد چندانی برای پشتیبانی از رشته های متعدد زیر مجموعه هیئت باقی نمی ماند.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین قم خاطرنشان کرد: ورزش های جانبازان و معلولین در قم مظلوم واقع شده اند در حالی که بودجه های آن چنانی به سمت ورزش هایی سرازیر می شود که بازدهی برای ورزش قم ندارند.

کد مطلب 2384110

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