برپایی کارگاه آموزشی خوشنویسی در همایش «باران غدیر»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدسعید نقاشیان هنرمند خوشنویس درباره همایش باران غدیر گفت: از آنجا كه همایش باران غدیر در ارتباط با فرهنگ تشیع است، جهشی برای شناساندن تفكر و باورهای شیعه محسوب می شود.

وی با اشاره به تاثیر تشیع در سرودن اشعار و سایر خلاقیت های هنری گفت: هنرمندان ما از اندیشه شیعه و حضرت علی (ع) تاثیر می گیرند.این تاثیر نه تنها در مورد هنرمندان شیعه بلكه در مورد بسیاری از هنرمندان دیگر هم صادق است و می توان رد پای تاثیر گرفتن از حضرت علی (ع) را در آثارشان پیدا كرد.



این هنرمند درباره حضور در همایش باران غدیر توضیح داد: چند هنرجوی من كه در روند شكل گیری فضای آثارشان از تفكر شیعی استفاده كرده اند، قرار است هم زمان با جشنواره باران غدیر در یك کارگاه، آثاری را در راستای فرهنگ ولایی خلق كنند.



نقاشیان همچنین ادامه داد: قرار است آثاری كه تاكنون با تاثیر از حضرت علی (ع) انجام داده ام و شامل نقاشی خط، پوستر و ... است، در كتاب غدیر منتشر شود.



به گفته وی، كتاب غدیر شامل دو بخش است كه بخش اول شعر و زندگینامه افراد شركت كننده در همایش باران غدیر را شامل می‌شود و بخش دوم به نقاشی‌ها و آثار سعید نقاشیان اختصاص دارد.



این هنرمند خوشنویس درباره آثارش توضیح داد: به عنوان یك شیعه امام علی (ع) از ایشان بسیار تاثیر گرفته‌ام و از افتخاراتم این است كه این تاثیر در آثارم به چشم می‌خورد. ضمن این كه به نظر من اندیشه شیعه با اندیشه‌های ایران باستان بسیار ممزوج است.



نقاشیان در پایان درباره تاثیر اقداماتی مانند همایش باران غدیر كه از سوی حوزه هنری برگزار می‌شود، گفت: در جهان امروز كه جنگ و جدال‌های بسیاری دیده می‌شود، چنین اتفاقاتی می‌تواند در ایجاد وحدت بین ادیان و مذاهب موثر واقع شود و فرصتی باشد كه اهل تسنن هم درمورد شخصیت بزرگوار حضرت علی (ع) سخن بگویند.

همایش باران غدیر، در ایام مبارك عید غدیر خم و با محوریت شناسایی و گرامی‌داشت ادیبان و هنرمندان غیرمسلمان یا مسلمان غیرشیعه كه به رسالت غدیر و اهل بیت نبوت و طهارت (ع) خدمت كرده‌اند، برگزار می‌شود و این پنجمین سالی است كه حوزه هنری میزبان این همایش است.

این همایش فردا سه شنبه 15 مهرماه در تالار سوره حوزه هنری آغاز به کار می کند.