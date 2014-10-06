امنیت کشور مرهون تلاش پرسنل نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته ناجا ظهر دوشنبه جمعی از پرسنل نیروی انتظامی استان با امام جمعه موقت قزوین در مسجد شیخ الاسلام دیدار و گفتگو کردند.

حجت الاسلام محمد حسن باریک بین در این دیدار رسالت نیروی انتظامی را در کشور بسیار با اهمیت دانست و اظهارداشت: این رسالت و ماموریت شما در نیروی انتظامی استان باید با کارآمدی واخلاص باشد که اساس واصل همه کارها است.

امام جمعه موقت بیان کرد: تلاش برای خدمت به مردم باید به قصد قربت و جلب رضای خدا وند باشد که این مسئله سعادت ارزشمندی برای شما پرسنل نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: قدرتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی به شما داده دفاع از مظلومان و اجرای صحیح قانون در جامعه اسلامی است.

حجت الاسلام باریک بین تصریح کرد: امروز خوشبختانه نیروی انتظامی در کشور در مسئله امنیت بخوبی گامهای موثر وخوبی برداشته که جای قدردانی است.

امام جمعه موقت قزوین اظهارداشت: شما در ماموریت های مهم خود می توانید این قدرت تشخیص را بخوبی فراهم کرده واجازه نمی دهید که حقی ازکسی پایمال شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش فرماندهی نیروی انتظامی استان و کلیه پرسنل این مجموعه خاطرنشان کرد: خدا را شاکر هستیم که مردم از عملکرد نیروی انتظامی استان رضایت کامل داشته واین رضایت رضایت خدای متعال نیز است که باید تلاش کنیم که خدمت خود را برای این مردم افزایش دهیم.

امام جمعه موقت قزوین اظهارداشت: جایگاه کارکنان پرسنل ناجا بسیار ارزشمند است که باید قدر این موقعیت برای خدمت رسانی به مردم را بدانید.

در ابتدای این دیدارسرهنگ سلمان امیری جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان گفت: نیروی انتظامی در برابر هر گونه ناامنی با قدرت ایستاده و به کسانی که نظم وامنیت جامعه را به هر نحوی بر هم زنند برخورد خواهد کرد.

سرهنگ امیری برنامه های هفته نیروی انتظامی استان را به استحضار امام جمعه موقت قزوین رساند.

در پایان این دیدار نماز ظهر و عصر به امامت امام جمعه موقت قزوین اقامه شد.