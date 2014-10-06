به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله پوری حسینی در مجمع سازمان خصوصی سازی با اشاره به عملکرد این سازمان گفت: در سال های 90 و 92 بیش از تکلیف بودجه ای عملکرد داشتیم، به طوریکه در سال 90 در ازای 45 هزار میلیارد ریال تکلیف واگذاری، 53 هزار میلیارد ریال و در سال 92 در ازای 62 هزار میلیارد ریال تکلیف واگذاری، 81 هزار میلیارد ریال واریز به خزانه داشتیم.

رییس کل سازمان خصوصی سازی افزود: همچنین در سال 92 با تصویب هیات واگذاری 333 شرکت در فهرست واگذاری ها قرار گرفت که بیش از 80 درصد از این شرکت ها تعیین تکلیف شد.

وی در ادامه با مقایسه عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال 91 و 92 اضافه کرد: در سال 91 بالغ بر 7 هزار و 100 میلیارد تومان عرضه به عموم و 4 هزار میلیارد تومان واگذاری عین سهام بابت طلبکاران دولت داشتیم در حالی که در شش ماهه نخست سال 92 بالغ بر 12 هزار و 500 میلیارد تومان واگذاری به عموم، 231 میلیارد تومان عین سهام بابت رددیون و 3 هزار و 500 میلیارد تومان واگذاری بابت سهام عدالت انجام شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در نیمه دوم سال 92 نسبت به مدت مشابه سال 91 واگذاری ها از رشد 259 درصدی برخوردار بود و در سال 92 نسبت به سال 91 نیز در مجموع از نظر واگذاری های قطعی شاهد رشد 364 درصدی هستیم.

وی با اشاره به این که سال 93 سال پایانی خصوصی سازی در کشور است، افزود: شرایط نامساعد بورس از دیماه گذشته تاکنون یکی از عواملی است که موجب شده تا آمار واگذاری ها بیش از این افزایش نیابد، با این حال سازمان خصوصی سازی از سال 80 تا نیمه اول 92 بالغ بر 98 هزار و 700 میلیارد تومان واگذاری قطعی انجام داده است و در نیمه دوم 92 به تنهایی 31 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که 32 درصد کل واگذاریهای این سازمان را شامل می شود.

پوری حسینی در خصوص اقدامات سازمان خصوصی سازی در یکسال گذشته گفت: بیش از 60 درصد انرژی این سازمان در سال گذشته صرف حل و فصل مشکلات مربوط به مصوبات دولت قبلی بابت رددیون دولت شد. به علاوه این که در سال 93 بر اساس قانون واگذاری سهام بابت رددیون دولت انجام نمی شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات آزادسازی سهام عدالت، تصریح کرد: مسایل مربوط به شناسایی مشمولین، شرکت های سرمایه پذیر، سرمایه گذاری های سهام عدالت، آزادسازی و وصول سود این سهام از جمله مشکلات سهام عدالت است که در یک سال گذشته با محوریت و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت که به تهیه پیش نویس سازماندهی سهام عدالت منتهی شد و به تازگی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی این پیش نویس به هیات دولت ارسال شده است.

رییس کل سازمان خصوصی سازی در مورد اقدامات این سازمان در زمینه نظارت بر واگذاری ها، گفت: در سال گذشته دو نوبت گزارش نظارتی به هیات واگذاری ارائه شد که بر اساس نتایج این گزارش ها درصد تخلفات انجام شده در شرکت های واگذار شده در سه سال گذشته کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین بنا داریم با همکاری 9 دستگاه معتبر از جمله سازمان بهره وری، مدیریت صنعتی و دانشگاه ها استانداردی را برای ارزیابی دستگاه های واگذار شده تهیه و تدوین کنیم تا مشخص شود نقاط ضعف و قوت واگذاری ها چه نکاتی است و برترین های خصوصی سازی چه شرکتهایی بوده اند که احتمالا در همایشی نیز آنها را معرفی خواهیم کرد.

پوری حسینی در خصوص راهکارهای این سازمان برای تشویق بخش خصوصی در مقابل موسسات غیردولتی برای حضور در عرضه های سازمان خصوصی سازی، گفت: برای این کار شیوه نامه ای را به تصویب هیات واگذاری رساندیم تا در صورت حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری ها، از تسهیلاتی مانند افزایش مدت زمان اقساط، پرداخت پلکانی اقساط و کاهش دریافت سود اقساط برخوردار شوند. در یکسال گذشته تلاش کردیم تا آمار و اطلاعات خصوصی سازی از شفافیت بیشتری برخوردار شود.

وی گفت: همچنین در این مدت تلاش شد تا با استفاده از ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات سود سهام عدالت اقدام عملی صورت گیرد که بر این اساس در ابتدای سال 92 معوقات سود سهام عدالت که وصول نشده بوده یک هزار و 797 میلیارد تومان بود که در پایان این سال این رقم را به 111 میلیارد تومان کاهش دادیم. بعلاوه این که در ابتدای سال 92 معوقات اقساط واگذاریها 1200 میلیارد تومان بود که در پایان سال 92 این معوقات به 302 میلیارد تومان رسید.