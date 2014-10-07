به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابلیشرز ویكلی، امروز سه‌شنبه در کنفرانس دیجیتالی كه قبل از نمایشگاه برگزار می‌شود، پابلیشینگ تکنولوژی (تكنولوژی چاپ) نتایج مطالعات جدید خود را منتشر می‌کند تا نشان ‌دهد هر روز مردم بیشتری برای خواندن کتاب‌های الکترونیکی از موبایل‌هایشان استفاده می‌کنند. البته این ارقام با توجه به منطقه زندگی متفاوت هستند.

با توجه به اینکه دستگاه‌های موبایل نقشی مهم در تحول صنعت نشر بازی می‌کنند، سامسونگ تبدیل به بهترین همکار بخش نوآوری امسال شده است. این کمپانی در تابستان تبلت گالاکسی 4‌اس خود را معرفی کرد و چندین همکاری جدید کلیدی را نیز اعلام کرد.

این همکاری‌ها شامل معامله‌ای با كتابفروشی زنجیره‌ای «بارنز اند نوبل» برای ارایه نسخه‌ای جدید از تبلت سامسونگ و همچنین اختصاص دادن اعتباری 200 دلاری به مشتریان می‌شود. سامسونگ همچنین قراردادهایی با نشنال جیوگرافیک و کنده ناست دارد تا محصولاتش را از طریق مجله دیجیتال خود یعنی پیپرگاردن به آن‌ها ارائه کند، مجله‌ای که به گفته سامسونگ عکس‌ها را دقیق‌تر نشان می‌دهد و کیفیت متنش از نسخه‌های چاپی بهتر است. سامسونگ همچنین قراردادی با کمپانی مارول انترتینمنت امضا کرده که به خریداران تبلت اس به مدت سه ماه دسترسی کامل رایگان به کتابخانه کمیک دیجیتال مارول را می‌دهد.

نمایندگان سامسونگ می‌گویند که در طی مدت زمان برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت، این کمپانی قصد دارد بعضی از پیشرفت‌های به وجود آمده را که قصد دارد وارد صنعت کتاب کند، به نمایش بگذارد. از جمله این پیشرفت‌ها می‌توان به قابلیت استفاده از خودکار دیجیتال «اس» اشاره کرد که به خواننده اجازه می‌دهد در حین خواندن متن آن را هایلایت کند و یادداشت‌هایش را بنویسد. از دیگر قابلیت‌ها می‌توان به چند پنجره‌ای بودن اشاره کرد که به کاربر اجازه می‌دهد در هنگام خواندن از اینترنت نیز استفاده کند و اطلاعاتش را آنی به دست بیاورد. همچنین صفحه‌های نمایش ویژه سامسونگ با توجه به نور محیط اطراف نور پس‌زمینه خود را تنظیم می‌کنند تا دید بهتری به دست بیاید.

سازمان‌دهندگان نمایشگاه کتاب فرانکفورت می‌گویند که این تنها آغاز ورود سامسونگ به دنیای نشر است. یورگن بوس رئیس این نمایشگاه اضافه کرد: در حالی که سامسونگ از مدل‌های جدید داستان‌سرایی استفاده می‌کند و تجربه کتابخوانی میلیون‌ها کاربر را متحول می‌کند، فکر می‌کنیم که صنعت چاپ می‌تواند با روش‌های بسیاری از این همکاری سود ببرد. در عین حال می‌دانیم که صنعت کتاب هم می‌تواند چیزهای بسیاری را به بخش تکنولوژی ارایه کند که از جمله آن‌ها می‌توان به محتوی اشاره کرد.

هات اسپات‌ها در نمایشگاه فرانکفورت

آن دسته از بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب فرانکفورت که می‌خواهند نمایش اولیه یک محصول را مشاهده کنند یا دستگاهی جدید را امتحان کنند، می‌توانند از پنج هات‌اسپات فرانکفورت دیدن کنند. نمایش‌دهندگان و ارایه‌کنندگان این بخش شامل متخصصان تکنیکی، تدارک‌بینندگان محتوی دیجیتال، پیشگامان بازاریابی و همچنین نوآوران اینترنتی می‌شوند.

نمایش‌دهندگان هات‌اسپات نوآوری دیجیتال (سالن 8) راه‌ حل‌های جدید برای آینده نشر دیجیتال ارایه می‌کنند. هات‌اسپات آموزش (سالن ‌4.2) خریداران و فروشندگان وسایل کمک‌ آموزشی و تدریس را دور هم جمع می‌کند. هات‌اسپات موبایل (سالن ‌6.1) همه چیز از تبلت و ای‌ریدر تا برنامه‌ها و ارایه‌کنندگان سرویس‌های اینترنتی را به نمایش می‌گذارد. هات‌اسپات اطلاعات حرفه‌ای و علمی (سالن‌ 4.2) سکویی برای ارایه‌کنندگان خدمات و محتوی به وجود می‌آورد که روی اطلاعات تخصصی، منابع آکادمیک و کتابخانه‌ها تمرکز می‌کنند. هات‌اسپات خدمات نشر (سالن 4.0) هم شامل همه چیز از خدمات صنعت نشر و دیجیتال گرفته تا تهیه و پخش می‌شود.

شصت و ششمین نمایشگاه کتاب فرانکفورت فردا چهارشنبه آغاز به کار می‌کند.