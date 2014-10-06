دمای هوا در زنجان به صورت محسوس کاهش می یابد

محمد مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دمای زنجان از امروز بعد از ظهر تا روز چهارشنبه سرد می شود.

وی به وضعیت جوی استان در 24 ساعت آینده اشاره کرد و اظهار داشت: سامانه بارشی از امروز بعد از ظهر وارد زنجان می شود و تا روز چهارشنبه در زنجان تدوام دارد و همچنین باد شدید هم در استان حاکم است.

کارشناس هواشناسی استان زنجان، به گرمترین و سردترین نقاط استان در 24 ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در این میان آببر با 17درجه سانتیگراد سردترین و سلطانیه با 19 درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند.

مسلمی ، به نوسانات دمایی شهر زنجان در 24 ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: دمای زنجان دیروز 15و 18 درجه سانتیگراد بود.

دمای فعلی استان زنجان را 16 درجه عنوان کرد و گفت: این دما نسبت به دیروز در همین ساعت دو درجه گرمتر شده است.