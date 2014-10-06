طرح بام‌ سبز و باغ پشت ‌بام در کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان سیف الهی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح بام‌ سبز و باغ پشت ‌بام در کرمان و گفت: گسترش فضای سبز شهری باعث ایجاد روحیه شادابی و نشاط بین شهروندان می شود.

وی از همکاری شرکت آسمان سبز برای اجرای طرح گفته شده خبر داد و افزود: افرادی که تمایل دارند این طرح را در مجتمع مسکونی خود اجرا کنند باید به این شرکت مراجعه کنند.

سیف الهی با اشاره به اینکه کاشت گل و گیاه در 10 پروژه اول این طرح رایگان است، اذعان داشت: نصب تجهیزات آبیاری تحت فشار نیز از سوی سازمان پارک ‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان به صورت رایگان انجام می شود.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان یادآور شد: البته خرید لوازم و تجهزیات آبیاری تحت فشار به عهده مالک ساختمان است.

وی اذعان داشت: در صورت استقبال شهروندان از طرح گفته شده گل و گیاه با 20 درصد تخفیف ارائه می شود.

این مسئول از افزایش سرانه فضای سبز شهر کرمان خبر داد و گفت: طرح های محله سبز و مدرسه سبز در کرمان در حال اجراست.

وی اذعان داشت: اجرای این طرح ها در گسترش فضای سبز شهر تاثیر بسزایی داشته و روحیه نشاط را در افراد تقویت می کند.

سیف الهی با اشاره به نقش شهروندان در حفظ و نگهداری فضای سبز گفت: برپایی کلاس‌های آموزشی و برگزاری نمایشگاه گل و گیاه از جمله اقداماتی است که برای فرهنگسازی در این زمینه صورت گرفته است.