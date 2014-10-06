شعرخوانی الهام پاوه نژاد در یک آلبوم موسیقی/ پسر ناصر عبدالهی در نیاوران خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، منتخبی از اشعار فروغ فرخزاد با آهنگسازی پیمان خازنی و روایت الهام پاوه نژاد در قالب آلبومی به نام «فروغ» توسط نشر آوای باربد در اواخر مهر ماه منتشر می شود. در انتشار این آلبوم که تولید آن قریب به چهار سال طول کشیده است، پیمان خازنی با نگاه به ژانرهای مختلف موسیقی و الهام پاوه نژاد با خوانشی جدید از برخی از آثار فروغ فرخزاد، سعی بر ارائه اثری متفاوت در این زمینه داشته اند.

استفاده از سازهای پیانو، کلارینت، فلوت، چنگ، ویلنسل، کالیمبا، دسته سازهای کوبه‌ای و آواخوانی در این آلبوم قابل ذکر است. شعرهای تولدی ديگر، وصل، فتح باغ، هديه، ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، ديدار در شب، در غروبی ابدی، باد مارا خواهد برد، پرنده مردنيست در این آلبوم توسط الهام پاوه نژاد روایت شده است.

میکس و مسترینگ «فروغ» توسط پیام سوری انجام شده است که این آلبوم به زودی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

کنسرت موسیقی «آقای سماع» در برج آزادی

کنسرت موسیقی «آقای سماع» سه شنبه 15 مهر در سالن اصلی برج آزادی برگزار می شود.

گروه موسیقی «آقای سماع» در سال 92 توسط امیرحسین حسنی نیا تشکیل شده و تاکنون اجراهایی در تالار اندیشه و رودکی داشته است. این کنسرت متشکل از 7 قطعه است که به صورت همخوانی توسط راحله فیروزی، امیر حسین جعفری و امیر حسین حسنی نیا اجرا می شود.

کنسرت موسیقی«آقای سماع» سه شنبه 15 مهر در دو نوبت 19:30 تا 21 و 22 تا 23:30 در سالن اصلی برج آزادی برگزار می شود.

اجرای نخستین برنامه موسیقی «هزار صدا» در نیاوران

دور تازه برنامه «هزار صدا» ی موسیقی عصر روز شنبه 12 مهر در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران آغاز شد.

در این برنامه که از این پس دومین و چهارمین شنبه هر ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود، شش خواننده جوان آثار خود را به تماشاگران و کار‌شناسان برنامه ارائه کردند و در پایان نفرات برگزیده از نگاه مخاطبان و کار‌شناسان اعلام شدند.

آرش نصیری مدیر و مجری این برنامه بود، همچنین مهرداد نصرتی در بخش ملودی و تنظیم، امید حاجیلی در بخش خوانندگی و زهرا عاملی در بخش ترانه و کلام کار‌شناسی برنامه را بر عهده داشتند.

در پایان این برنامه پاکان، محمد شیرازی و افشین آوید به ترتیب به عنوان نفرات برگزیده کار‌شناسان انتخاب و معرفی شدند. همچنین محمد شیرازی و پاکان با اختلاف آرای نزدیک، به عنوان نفرات برگزیده مردمی انتخاب شدند.

یکی از بخش های برنامه «هزار صدا»، اجرای نامی عبداللهی پسر زنده یاد ناصر عبداللهی بود. در این برنامه نامی عبداللهی به همراه رامین عبداللهی روی صحنه حاضر شدند و ابتدا قطعه‌ای بندری با شعری از مرحوم ابراهیم منصفی را اجرا کردند. و سپس نامی عبدالهی قطعه «راز» پدرش را اجرا کرد که از ساخته‌های مهرداد نصرتی محسوب می شود.

در پایان برنامه با حضور محمدعلی بهمنی لوح‌های یادبودی به کار‌شناسان و مهمانان برنامه اهدا شد.