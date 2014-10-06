به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم مجتبایی در مراسم افتتاحیه یگان عملیاتی فوریت‌های 197 اظهار داشت: نیروی انتظامی یک مجموعه‌ای است که از نظر تعداد ماموریت‌ها و مسئولیت‌هایی که به آن سپرده شده است و همچنین از نظر حساسیت و اهمیت در بین تمام سازمان‌ها و ادارات کشور بی‌نظیر است.

وی نیروی انتظامی را شغلی حساس دانست و خاطرنشان کرد: نمی‌توان اداره یا سازمانی را در کشور از نظر تعداد ماموریت‌ها و حساسیت کار با ناجا مقایسه کرد.

سردار مجتبایی افزود: مسئولیت در نیروی انتظامی از اهمیت بالایی برخوردار است در نتیجه آسیب‌هایی نیز متوجه آن خواهد بود که باید کنترل و نظارت‌های بیشتری بر آن انجام شود.

وی با اشاره لزوم دقت و سرعت در ماموریت‌های پلیس، گفت: ناجا از طرفی باید بعد رحمانی با همه مردم و از طرف دیگر بعد اقتدار و قاطعیت خود را حفظ کند.

فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه نباید سهل انگاری و سستی در نیروی انتظامی وجود داشته باشد، ‌ خاطرنشان کرد: اگر انحراف، بی‌عدالتی و یا تندروی صورت گیرد با نظارت کنترل و با شخص خاطی برخورد می‌شود.

سردار مجتبایی با ابراز رضایت از عملکرد 197 در استان، اضافه کرد: ملاقات حضوری با مردم باعث می‌شود تا حقوق شهروندی رعایت شود و لازم است که در کنار رسیدگی‌ها و نظارت همگانی یگان فوریتی 197 نیز وجود داشته باشد.

فرمانده انتظامی استان قم گفت: مانند فوریت‌های پلیسی 110 که مردم با آن تماس می‌گیرند، با راه اندازی یگان عملیاتی فوریت‌های 197 نیز اگر مردم درخواستی داشته باشند به آن رسیدگی خواهد شد و این خیلی با ارزش است.

سردار مجتبایی نیروی انتظامی نیروی مردم محور و خدمت گذار دانست و گفـت: پلیس وظیفه‌اش پاسداری از حرمت مردم است و پاسداری از 197 پاسداری از حقوق شهروندی عدالت و قانون مداری است.

فرمانده انتظامی استان افزود: 7 اکیپ بلافاصله به موضوعات مطروحه توسط مردم رسیدگی می‌کنند و انشالله بتوانیم این یگان را شبانه روزی کنیم.

راه اندازی سیستم ویدیو کنفرانس

رئیس بازرسی فرماندهی فرماندهی انتظامی استان قم نیز در این مراسم اظهار داشت: این سامانه با هدف کنترل فعالیتهای اداری و ارتقا سطح رضایتمندی مردم و شهروندان ایجاد شده است.

سرهنگ فرزاد عسگری گفت: شهروندان می‌توانند همه روزه در ساعت‌های اداری از طریق این سامانه هر گونه مشکل و یا نارضایتی خود از روند فعالیت‌های اداری ناجای استان را اطلاع رسانی کنند.

وی افزود: شهروندان باید پس از مشاهده موارد تخلف اعم از پرداخت رشوه، ضرب و شتم و یا توهین به ارباب رجوع مراتب را از طریق این سامانه اطلاع، تا ماموران مربوطه جهت رسیدگی سریعا وارد عمل شوند.

رئیس بازرسی فرماندهی فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه این سامانه در حال حاضر تنها در وقت اداری فعال است، افزود: تلاش می‌شود تا در آینده در طول تمامی ساعات شبانه روزی آماده دریافت شکایات مردم باشد.

عسگری همچنین با اشاره به راه اندازی سیستم ویدیو کنفرانس جهت برقراری ارتباط مستقیم مردمی با فرماندهی انتظامی استان، افزود: کلیه افرادی که بواسطه بعد مسافت و یا دوری راه امکان برقراری ارتباط به صورت حضوری با فرماندهی را نداشته باشند، از طریق این سیستم می‌توانند با فرماندهی ارتباط برقرار کرده و طرح موضوع و مساله نمایند.

مقام مجاهدت از مسیر کارآمدی و اقتدار می‌گذرد

در اولین روز از هفته ناجا آیین صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی که روز دوشنبه در نخستین روز از هفته ناجا برگزار شد با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر قم، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، دادستان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، شهردار، فرماندار، جانشین سپاه حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، اعضای شورای تامین استان، رییس شورای شهر، ‌مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، اعضای پلیس افتخاری، خانواده معظم شهداء ایثارگران و بازنشستگان در میدان صبحگاه ستاد فرماندهی انتظامی استان قم برگزار شد.

فرمانده انتظامی استان قم در سخنانی با بیان اینکه شعار امسال هفته ناجا، «پلیس، تلاش جهادی، کارآمدی و اقتدار» نامیده شده است، گفت: معنای این شعار این است که پلیس برای دستیابی به اقدامی جهادی باید در مکتب اسلام، ایمان، تقوا و اخلاص درس‌ها را فرا بگیرد تا از مسیر کارآمدی و اقتدار به انسانی مجاهد برسد.

سردار مجتبایی ادامه داد: پلیس نباید هرگز از مسیر انصاف و عدالت خارج شود و به افراد خاص، امتیازی ندهد و باید مظهر ایستادگی و مقاومت باشد.

وی افزود: پلیس باید عزت بخش و عزت آفرین باشد و روز به روز برای رسیدن به اهداف مقدس خود از مسیر کارآمدی عبور کرده و مردم داری و مردم محوری را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد.

سردار مجتبایی گفت: پلیس قم در کنار وظایف خود سعی دارد همیشه در کنار مردم بوده و از آن‌ها پشتیبانی کند و باید بتواند از ظرفیت‌های آن‌ها بهره برداری کند.

وی افزود: طرح‌های ذوالفقار پلیس قم در مبارزه با هنجارشکنان، فروشندگان مواد مخدر و اخلال گران نظم و امنیت جامعه در راستای این است که پلیسی مقتدر را به جامعه معرفی کند.

فرمانده انتظامی استان قم در پایان از مراجع معظم تقلید، روحانیت، اعضای شورای تامین استان، دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، اطلاعاتی و قضایی قم در تعامل با این فرماندهی برای برقراری نظم و امنیت عمومی قدردانی کرد.

نیروی انتظامی مظهر اقتدار و هوشیاری در جامعه است

نماینده ولی فقیه در استان قم نیز در این مراسم با تاکید براینکه نیروی انتظامی مظهر اقتدار، هوشیاری و مهربانی در جامعه است، تصریح کرد: نیروی انتظامی با اقتدار قانون و صلابت همراه با اخلاق و قاطعیت‌، تامین امنیت اجتماعی را بر عهده دارد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد سعیدی در آیین صبحگاه مشترک همزمان با اولین روز از هفته ناجا، با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: یکی از مهم‎‌ترین وظایف نیروی انتظامی تامین امنیت اجتماعی است که باید مدنظر این مجموعه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اگر امنیت نباشد بسیاری از خیرات جامعه از آنجامعه رخت بر می‌‎بندد چراکه امنیت زمینه پیشرفت‎های مادی و معنوی یک جامعه را فراهم می‌‎کند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) امنیت را از نعمات بزرگ الهی و ثمره خون شهیدان دانست و گفت‌: مظهر اقتدار ملی در ایجاد امنیت نیروی انتظامی است که در سایه دینداری و پایبند بودن به اصول کارآمد و اثرگذار است.

وی افزود: نیروهای انتظامی با پوشیدن این لباس مقدس رسالت سنگینی را بر عهده می‌گیرند و پلیس باید با مقابله مستمر با آلودگی‌های اجتماعی و اخلاقی اعتمادسازی بین مردم و پلیس را تقویت کنند.

حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: حضور مأموران انتظامی در جامعه مردم را از زندگی آرام برخوردار کرده و پرسنل پلیس وعده الهی مبنی بر تأمین امنیت را جامه عمل می‌پوشانند.

وی امنیت را بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نیاز جامعه دانست و ادامه داد: در سایه وجود امنیت پایدار می‌توان آرامش و آسایش را در زندگی احساس کرد و نیروی انتظامی در تامین امنیت اجتماعی، شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که این خود نمونه بارز از جان گذشتگی این نیروی خدوم است.

نیروی انتظامی استان قم در این مراسم در نخستین روز از هفته ناجا برگزار شد، اقتدار و توان عملیاتی یگاه ویژه پاسداران خود را در برخورد با هنجارشکنان به نمایش گذاشت.

در ادامه این مراسم از خانواده شهدای نیروی انتظامی، بازنشستگان، تعدای از جانبازان، پرسنل ساعی و ترفیع بگیر با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

سپس یگان‌های مختلف نیروی انتظامی با برنامه‌های گوناگون، ضمن به نمایش گذاشتن اقتدار و صلابت این نیرو، آمادگی خود را در برابر مقابله با هرگونه نا‌امنی و تخلف، ثابت و تبعیت از فرماندهی کل قوا و ولی امر مسلمین را اعلام کردند.

حرکات رزمی و نمایشی، شکستن اجسام سخت، مانور موتورسوران یگان ویژه، تعقیب و گریز توسط پلیس 110، یگان ویژه و یگان امداد و عملیات نجات گروگان از جمله برنامه‌های یگان‌های مختلف نیروی انتظامی استان قم در مراسم صبحگاه مشترک امروز بود.