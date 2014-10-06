اقدامات نیروی انتظامی زمینه ساز استقرار سلامت اجتماعی/ تامین امنیت مهمترین مؤلفه در توسعه سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری آزاد دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، هفته نیروی انتظامی را فرصت مناسبی برای تجلیل از این بزرگمردان جان برکف عنوان و تصریح کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حافظ جان و مال و ناموس مردم است.

وی کار برای خدا بصورت مخلصانه، ایثارگرانه، شبانه روزی، بی وقفه و خستگی ناپذیر را در جهت تامین آسایش، آرامش و امنیت مردم از وظایف اصلی نیروی انتظامی خواند گفت: اعتماد و اعتقاد مردم به عملکرد پلیس مهمترین سرمایه اجتماعی این نیرو است و بدون مردم پلیس هیچ مفهومی ندارد.

حیدری آزاد در ادامه اظهار کرد: مردم باید خود را در ارائه انتقاد، پیشنهاد و نیز شکایت از عملکرد ماموران پلیس آزاد دیده و احساس کنند که گوش شنوایی در این ارگان وجود دارد که به مشکلات آنها رسیدگی کند و نیروی انتظامی نیز همواره باید مظهر اقتدار، نظم ، مهربانی و رافت و رحمت در جامعه باشد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه به جایگاه و نقش نیروی انتظامی در پاسداری از دستاوردهای انقلاب نیز اشاره کرد و افزود: بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، بزرگترین وظیفه این نیرو پاسداری از ارزش های اصیل انقلاب است که تا کنون نیز در این راستا موفق عمل کرده است.

وی توسعه، پیشرفت و سرمایه گذاری در منطقه را مرهون تلاش های خالصانه و خاضعانه نیروهای انتظامی عنوان و تصریح کرد: نیروی انتظامی دیده بان و حافظ دستاوردهای نظام و نیز چشم بیدارنظام است .

حیدری آزاد از اخذ موافقت های اولیه برای ارتقای درجه جایگاه سازمانی نیروی انتظامی میانه خبر داد و گفت: جایگاه نیروی انتظامی و فرماندهی آن 17 و جایگاه سازمانی آن 16 است که به زودی با افزایش پرسنل و تجهیزان و تقویت آن شاهد ارتقاء درجه سازمانی این نیرو در شهرستان خواهیم بود.

فرماندار بناب نیز مردم را مهمترین عامل در کمک برای ایجاد امنیت در جامعه دانست و گفت: به دلیل مسئولیت و عملکرد نیروی انتظامی در برقراری امنیت کشور و انتظار مردم و نهادهای مختلف از این نیرو، اقتدار و قدرت آن بایستی تثبیت و تقویت و موجب آرامش هر چه بیشتر جامعه شود.

ولی الله فرج اللهی که دوشنبه بمناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی در جمع فرماندهان و پرسنل این نیرو در شهرستان بناب سخن می گفت، افزود: امروز در بحث امنیت همه نگاه ها در سطح کشور به سمت پلیس دوخته شده است، از این رو اقتدار نیروی انتامی موجب آرامش در جامعه، مایه وحشت قانون شکنان و قانون گریزان و مأمن و پناهگاه برای مردم است که همه باید برای ارتقای اقتدار این نیرو تلاش کنند.

وی در ادامه وجود امنیت را از مهمترین شاخص های توسعه هر جامعه ای دانست و خاطر نشان شد: در این میان مردم از مهمترین عواملی هستند که می توانند به ایجاد امنیت در جامعه کمک کنند و با وجود ناامنی های بیشمار در کشورهای همسایه، از جمهوری اسلامی ایران بعنوان جزیره ای امن در منطقه یاد می شود چرا که امنیت به عنوان مهمترین مؤلفه سرمایه گذاری در کشور با هوشیاری و تلاش شبانه روزی نیروهای خدوم انتظامی تامین شده است.

فرماندار بناب با اشاره به 32 وظیفه مشخص شده در قانون برای نیروی انتظامی آن را نشان از تلاش های مستمر این نیرو دانست و گفت: نیروی انتظامی با این تلاش های بی وقفه اجازه نخواهد داد کسانی که قصد اختلال در نظم و امنیت عمومی را دارند، در اهداف و اعمال خود موفق شوند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بناب نیز کشف 89 کیلوگرم انواع مواد مخدر، 55 هزار و 552 بطری مشروبات الکلی، کشف 793 لیتر مشوربات الکلی دست ساز و نیز سه هزار و 463 حلقه سی دی مبتذل را از عمده فعالیت های این نیرو در یک سال گذشته عنوان کرد و گفت: کاهش 30 درصدی تصادفات فوتی درون شهری و 25 درصدی تصافات فوتی برون شهری در بناب از دیگر دستاوردهای نیروی انتظامی این شهرستان در این مدت بوده است.

سرهنگ علی سلطانی وش در ادامه افزایش سطح تعاملات با مردم و تقویت ارتباط با ادارات و نهادها را از مهمترین برنامه های آینده این نیرو در شهرستان بناب اعلام کرد و افزود: نیروی انتظامی خود را یک نیروی مردمی می داند و سرمایه اصلی این سازمان اعتماد مردمی است و این اعتماد مشارکت مردمی را در پی دارد که موجب افزایش امنیت خواهد شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود به دستگیری یک باند سرقت طلا و نیز باند سارقان خودرو با هفت دستگاه خودروی مسروقه توسط نیروی انتظامی شهرستان بناب اشاره و اظهار کرد: در یک سال گذشته نزدیک به 30 میلیارد ریال انواع کالای قاچاق نیز توسط عوامل نیروی انتظامی بناب کشف و ضبط شده است.