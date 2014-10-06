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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۲

پیوستن یک گروه ازبکی به داعش در سوریه و عراق

پیوستن یک گروه ازبکی به داعش در سوریه و عراق

منابع امنیتی ازبکستانی از پیوستن یک گروه ازبکی به تروریست های داعش در عراق و سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع امنیتی ازبکستانی اعلام کردند: بر اساس اطلاعاتی که در اختیار داریم گروه موسوم به جنبش اسلامی در ازبکستان از گروهک داعش حمایت می کند و تعدادی از اعضای این جنبش در کنار داعش می جنگند.

این منابع بیان کردند: عثمان جوزی رهبر گروه جنبش اسلامی ازبکستان از پیوستن این جنبش به داعش در سوریه و عراق خبر داده است.

این درحالی است که رسانه ها قبلا از کشته شدن 17 ازبک در حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی علیه داعش در اواخر سپتامبر خبر داده بودند.جنبش اسلامی ازبکستان در سال 1996 تشکیل شده است و فعالیتهای آن در ازبکستان و دیگر کشورها ممنوع است و در افغانستان مرکز دارند.

کد مطلب 2384233

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