بهره مندی روزانه 52 هزار نفر از برنامه های جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل عبادی ظهر دوشنبه درجمع خبرنگاران اظهار داشت:استان همدان ظرفیت های بزرگی برای برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان دارد و این جشنواره با اهداقی مانند تربیت نسل آینده، آموزش خانواده ها و ارتقا دانش کودکان و نوجوانان و حمایت از خلاقیت های هنری برگزار می شود.

وی جشنواره تئاتر را ظرفیتی برای رونق گردشگری عنوان کرد و ابراز داشت: در این جشنواره استان همدان میزبان 350 میهمان خارج از استان و خارج از کشور است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان گفت: 39 گروه نمایشی از سراسر کشور و چهار گروه نمایشی خارجی در بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان شرکت می کنند.

عبادی افزود: بیش از 25 گروه نمایشی از استان همدان برای شرکت در این جشنواره اعلام آمادگی کرده اند که در بخش های تئاتر کودک و نمایش های خیابانی حضور دارند.

وی بیان کرد: این جشنواره در 11 بخش شامل کودک، نوجوان، بین المللی، خردسال، خیابانی، همدانی، پوستر و عکس، نمایشنامه خوانی، پژوهش و مقاله، کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان ادامه داد: در بخش کودک هشت گروه، نوجوان هفت گروه، بین الملل چهار گروه و در بخش دانش آموزی پنج گروه، خردسال هفت گروه و خیابانی هفت گروه، بخش ویژه همدان چهار گروه و نمایشنامه خوانی سه گروه حضور دارند.

عبادی در ادامه با اشاره به اینکه امسال دو سالن دیگر به سالن های برگزاری جشنواره اضافه شده است، افزود: امسال با هشت سالن برنامه های جشنواره برگزار می شود.

وی با بیان اینکه امکانات و تجهیزات سالن های نمایش همدان در حد بین المللی است، اضافه کرد: ظرفیت استفاده از نمایش های جشنواره امسال روزانه 52 هزار نفر است.

عبادی گفت: برنامه های ویژه کودکان غزه، نمایش در مدارس و نواختن زنگ جشنواره در برگزاری این دوره جشنواره در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت انتقال مفاهیم تربیتی به کودکان گفت: کودکان پایه اساسی رشد و توسعه آینده ایران زمین هستند.

وی اضافه کرد: بخش دانش آموزی نیز امسال برای نخستین بار در کشور به جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اضافه شده و پنج گروه نمایشی دانش آموزی در این جشنواره حضور دارند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان در مورد بودجه تخصیص یافته به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان گفت: در مورد بودجه مشکلی نداریم و 650 میلیون تومان برای برگزاری جشنواره اختصاص یافته است.

عبادی با بیان اینکه هر استانی ظرفیت برگزاری جشنواره های بین المللی را ندارد، افزود: خوشبختانه استان همدان قابلیت تبدیل شدن به قطب فرهنگی کودک و نوجوان را دارا است.

وی با تاکید بر اینکه 16 کمیته اجرایی در همدان برای برگزاری هر چه بهتر جشنواره تشکیل شده است، اظهار داشت: هدف گسترش رونق فعالیت های فرهنگی و هنری است.