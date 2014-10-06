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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۳۳

عبادی مطرح کرد:

بهره مندی روزانه 52 هزار نفر از برنامه های جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان

بهره مندی روزانه 52 هزار نفر از برنامه های جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان

همدان- خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: روزانه 52 هزار نفر در ایام بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئتر از برنامه های جشنواره استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل عبادی ظهر دوشنبه درجمع خبرنگاران اظهار داشت:استان همدان ظرفیت های بزرگی برای برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان دارد و این جشنواره با اهداقی مانند تربیت نسل آینده، آموزش خانواده ها و ارتقا دانش کودکان و نوجوانان و حمایت از خلاقیت های هنری برگزار می شود.

وی جشنواره تئاتر را ظرفیتی برای رونق گردشگری عنوان کرد و ابراز داشت: در این جشنواره استان همدان میزبان 350 میهمان خارج از استان و خارج از کشور است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان گفت: 39 گروه نمایشی از سراسر کشور و چهار گروه نمایشی خارجی در بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان شرکت می کنند.

عبادی  افزود: بیش از 25 گروه نمایشی از استان همدان برای شرکت در این جشنواره اعلام آمادگی کرده اند که در بخش های تئاتر کودک و نمایش های خیابانی حضور دارند.

وی بیان کرد: این جشنواره در 11 بخش شامل کودک، نوجوان، بین المللی، خردسال، خیابانی، همدانی، پوستر و عکس، نمایشنامه خوانی، پژوهش و مقاله، کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان ادامه داد: در بخش کودک هشت گروه، نوجوان هفت گروه، بین الملل چهار گروه و در بخش دانش آموزی پنج گروه، خردسال هفت گروه و خیابانی هفت گروه، بخش ویژه همدان چهار گروه و نمایشنامه خوانی سه گروه حضور دارند.

عبادی در ادامه با اشاره به اینکه امسال دو سالن دیگر به سالن های برگزاری جشنواره اضافه شده است، افزود: امسال با هشت سالن برنامه های جشنواره برگزار می شود.

وی با بیان اینکه امکانات و تجهیزات سالن های نمایش همدان در حد بین المللی است، اضافه کرد: ظرفیت استفاده از نمایش های جشنواره امسال روزانه 52 هزار نفر است.

عبادی گفت: برنامه های ویژه کودکان غزه، نمایش در مدارس و نواختن زنگ جشنواره در برگزاری این دوره جشنواره در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت انتقال مفاهیم تربیتی به کودکان گفت: کودکان پایه اساسی رشد و توسعه آینده ایران زمین هستند.

وی اضافه کرد: بخش دانش آموزی نیز امسال برای نخستین بار در کشور به جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اضافه شده و پنج گروه نمایشی دانش آموزی در این جشنواره حضور دارند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان در مورد بودجه تخصیص یافته به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان گفت: در مورد بودجه مشکلی نداریم و 650 میلیون تومان برای برگزاری جشنواره اختصاص یافته است.

عبادی با بیان اینکه هر استانی ظرفیت برگزاری جشنواره های بین المللی را ندارد، افزود: خوشبختانه استان همدان قابلیت تبدیل شدن به قطب فرهنگی کودک و نوجوان را دارا است.

وی با تاکید بر اینکه 16 کمیته اجرایی در همدان برای برگزاری هر چه بهتر جشنواره تشکیل شده است، اظهار داشت: هدف گسترش رونق فعالیت های فرهنگی و هنری است.

 

کد مطلب 2384240

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