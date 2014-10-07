لبخند ایران به عربستان در اوج اقتدار است/ عربستان در وضعیت انفعالی و ضعف با ایران مذاکره می کند

امیر موسوی، کارشناس مسائل استراتژیک در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با روابط ایران و عربستان با توجه به دیدار اخیر صورت گرفته بین وزرای امور خارجه دو کشور در آمریکا و موضع گیری های وزیر امور خارجه عربستان سعودی در پی این دیدارها بیان کرد : روابط تهران – ریاض به عنوان دو همسایه از ابتدا روابط خوبی نبوده است. عربستان سعودی قبل از انقلاب نیز به دلیل رابطه آمریکا و اسرائیل با شاه ایران از ایران وحشت داشتند .

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، عربستان با توجه به تغییراتی که در سیستم نظامی، امنیتی و سیاسی صورت گرفت و تحولاتی که بر اساس شرایط انقلاب ایجاد شد، از شرایط سوءاستفاده کرد و شروع به انتقام گیری از جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران کرد.

این تحلیلگر مسائل غرب آسیا ادامه داد: آنها با تحریک گروه های مختلف از جمله منافقین و صدام و بعثی ها هم ترورهایی در داخل کشور انجام دادند و هم اینکه جنگ تحمیلی 8 ساله را علیه ملت ایران به راه انداختند.

وی با بیان اینکه حوزه خلیج فارس 75 میلیارد دلار به صدام کمک کردند که در جنگ خانمان سوز پیروز شود، اظهار داشت: شورای همکاری خلیج فارس با پیشنهاد عربستان سعودی بعد از پیروزی انقلاب برای مواجهه با ایران و به قول خودشان برای مقابله با صدور انقلاب تشکیل شد.

موسوی بیان کرد: صدام نتوانست در جنگ تحمیلی علیه ایران پیروز شود و مسئله فتح خرمشهر و پیشروی جمهوری اسلامی ایران نیز برای آنها شرایط خوبی را به همراه نداشت. پس از این موضوع نیز حمله صدام به کویت بود که به خاطر اختلافات و بدهی ها و غنایم بعد از جنگ صورت گرفت. صدام با توجه به اینکه کشور را علیه ایران در اختیار آنها قرار داده بود، توقع نفت و پول بیشتری داشت و این مسائل باعث درگیری هایی شد که ادامه پیدا کرد.

وی تصریح کرد: عربستان سعودی روز به روز ایران را قوی تر، توانمند تر و با حضور پررنگ تری در منطقه می بیند و این موضوع به جایی رسید که بحث پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 2006 مطرح شد و می توان گفت که در آن برهه با توجه به موضع گیری ها و اخباری که از همکاری عربستان با رژیم صهیونیستی برای نابودی حزب الله پخش شد، آبروی عربستان ریخت. این موضوع برای عربستان بسیار گران تمام شد.

موسوی اظهار داشت: در پی این مسئله بحث غزه مطرح شد و اینکه جمهوری اسلامی ایران غزه را در اولویت های سیاست خارجی خود قرار داده است که کاملا با منافع عربستان در تضاد قرار دارد. عربستان یک سیاست مسالمت آمیز با رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده و در سال 2004 در اجلاس سران اتحادیه عرب در لبنان، ملک عبدالله پیشنهاد صلح و همکاری با رژیم صهیونیستی را داد که تصویب شد.

شرایط عربستان کاملا با سیاست های ایران در تضاد است

وی با بیان اینکه اکنون شرایط عربستان کاملا با سیاست های جمهوری اسلامی ایران در تضاد است، ادامه داد: ایران به پشتیبانی از مقاومت ادامه می دهد و آنها ضد مقاومت حرکت می کنند، ایران طرفدار حزب الله و گروه های مقاومت فلسطینی است و عربستان کاملا علیه آنها. جمهوری اسلامی ایران دولت جدید در عراق را به رسمیت شناخت، این در حالی است که عربستان سعودی مشاهده می کند با همه هزینه ای که کرده و ورود آمریکا و غرب و پولی که خرج کرده است، چیزی به دست نیاورده است.

این کارشناس استراتژِک تأکید کرد: ملت عراق نشان داده اند کسانی را در انتخابات بر می گزینند که اعتقاد به طرفداری از جمهوری اسلامی و رابطه با ایران دارند. کسانی که تمایلات سعودی و ضد ایرانی دارند معمولا رأی اکثریت را ندارند و در اقلیت قرار می گیرند.

وی همچنین به بحث سوریه اشاره کرد و اظهار داشت: عربستان تا کنون 7 هزار میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است، سوریه را تخریب و جنگ طائفه گری شیعه و سنی به راه انداخت، داعش، النصره، جیش الاسلام، ارتش سفیانی و... را به وجود اورد، اما کاری نتوانست انجام دهد.

موسوی بیان کرد: هنوز بشار اسد پابرجا و دولت و ارتش سوریه مستحکم است و روز به روز نیز پیشروی می کنند. بشار اسد نیز مجددا در انتخابات رأی آورد و منافع عربستان کاملا زیر سئوال رفت.

تلاش عربستان برای تضعیف ارتش لبنان

مشاور اسبق وزیر دفاع افزود: در لبنان نیز حزب الله روز به روز قوی تر می شود و گروه 14 مارس که طرفدار عربستان است، تضعیف می شود و قدرتی که باید داشته باشد را ندارد. اخیرا عربستان در لبنان در حال تلاش برای تضعیف ارتش است و 4 میلیارد دلار در این زمینه تزریق کرده است که 3میلیارد دلار آن را به فرانسه برای تضعیف ارتش لبنان داده است و یک میلیار دلار هم به رئیس گروه 14 مارس سعد حریری داده است که بین افسران و فرماندهان ارتش تقسیم شود تا بی نظمی ایجاد کند. ارتش لبنان طرفدار و همکار حزب الله است و این چیزی است که عربستان را عصبانی و ناراضی می کند.

وی با اشاره به تلاش عربستان در لبنان گفت: گروه های تروریستی را به عرسال لبنان آورده و تا بیروت رسانده اند که نا امنی ایجاد کنند. که البته در این زمینه نیز تا کنون موفق نبوده اند و در آخرین حمله در روز یکشنبه به ارتش و حزب الله لبنان، گروه های تکفیری در ارتفاعات سوریه وارد شرق لبنان شدند.

عربستان در همه جبهه ها با ایران در حال جنگ است

موسوی با بیان اینکه همه امور نشان می دهد که عربستان در همه جبهه ها با ایران در حال جنگ است، اظهار داشت: در یمن از ابتدا با حوثی ها برخورد خشنی انجام دادند و عربستان شکست خورده است. آنها نتوانستند حوثی ها را محدود کنند و به جایی رسید که آنها یمن را گرفتند و یک ضربه محکم به عربستان وارد شد. یمن حیاط خلوت سعودی ها بود و گروه های افراطی و وهابی در این مدت از آنها حمایت کردند تا حوثی ها قدرت نگیرند و با این وجود حوثی ها توانستند بر تکفیری ها غلبه کرده و دل مردم را به دست آورند.

وی تأکید کرد: ارتش یمن نیز در حال حاضر با عبدالملک حوثی بیعت کرده است و دستورات رئیس جمهور یمن را برای سرکوب حوثی ها اجرا نکردند.

موسوی خاطرنشان کرد : در بحرین نیز یک مبارزه مسالمت آمیز 4سال است که وارد میدان شده. مزدورهای شناسنامه گرفته بحرینی از کشورهای مختلف از جمله بعثی های عراق و تندروهای سوریه وارد بحرین شده اند و با شیعیان با پشتیبانی ارتش عربستان مبارزه می کنند و با این وجود آنها نتوانستند بحرین کوچک را که کل جمعیت آن 900 هزار نفر است، مهار کنند و مردم به اعتراضات خود ادامه می دهند و شرایط روز به روز برای دولت بحرین سخت تر می شود.

موسوی با تأکید بر اینکه عربستان سعودی از ابتدای انقلاب تا کنون در پرونده های مختلف در حال جنگ با ایران است، بیان کرد: عربستانی ها اخیرا تحولاتی را در رابطه با ایران ایجاد کرده اند، البته نه اینکه ایران را بپذیرند و یا ایده های جمهوری اسلامی ایران را تأیید کنند اما از آنجایی که نتوانسته اند در جنگ های خود موفق باشند تلاش می کنند شاید بتوانند از طریق رابطه اقدامی انجام دهند.

وی تصریح کرد: فکر می کنم اکنون عربستان بر سر دوراهی قرار گرفته است. همکاری سیاسی به نفع عربستان است و می داند که بالاخره جمهوری اسلامی ایران منافع عربستان را در نظر می گیرد و نمی خواهد عربستان واقعا به مرحله دشمنی و برخورد برسد.

نگرانی های موجود در ذهن عربستان کاذب است

موسوی گفت: دیپلماسی ایران در این زمینه فعال است که عربستان باید آرام باشد. نگرانی های موجود در ذهن عربستان کاذب است و دو کشور منافعی در منطقه دارند که می توانند با همکاری این منابع را تأمین کنند. من فکر می کنم زبان حال دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران این است و بر همین اساس نیز سفر معاون وزیر امور خارجه به ریاض و دیدار وزرای خارجه در نیویورک صورت گرفت.

وی تأکید کرد: تلاش های جمهوری اسلامی ایران در این راستا است که عربستان از حالت دشمنی بیهوده خارج شود و به روش دیگری جلو برود. منافع خود را تعریف و به منافع دیگران احترام بگذارد. به عربستان ارتباطی ندارد که ایران می خواهد با رژیم صهیونیستی مقابله کند. چه ربطی به عربستان دارد که ایران به دنبال حمایت از مقاومت است. اینکه آنها ادعا می کنند مقاومت یک مسئله عربی است دروغ محض است، این یک مسئله اسلامی است که همه باید نظری داشته باشند و به ملت فلسطین کمک کنند.

موسوی گفت: عربستان اکنون در مرحله ای است که می خواهد راه خود را انتخاب کند . اقداماتی که انجام داده است بیهوده بود و حتی متحدانش از جمله آمریکا به تدریج در حال حمله به عربستان، امارات و ترکیه هستند و بالاخره عقلای جهان متوجه می شوند که این گروه ها برای اینکه اهدافشان محقق شود در این مدت دست به هر اقدامی زده اند. گروه های تندرو در منطقه ایجاد کرده و جنگ های بدی به راه انداخته اند که شرایط را برای همه بد کرده است.

تصمیم گیران در عربستان سعودی افرادی مریض و بی حوصله هستند

وی با بیان اینکه تصمیم گیران در عربستان سعودی افرادی مریض و بی حوصله هستند که تاریخی در پشت خود ندارد، اظهار داشت: در خوی اخلاقی این افراد خشونت و بی وجدانی وجود دارد و اصلا عربستان نیز به همین شکل به وجود آمد که آل سعود با وهابی ها جنگیدند و جزیره العرب را سرکوب کرده و تا کربلا جنایت ها را ادامه دادند و دولت عربستان را 80 سال است که تشکیل داده اند.

مشاور اسبق وزیر دفاع تصریح کرد: خاندان آل سعود منطق ندارند و زمانی که می خواهند به طور مثال با ایران صحبت کنند، گروه های تکفیری را جلو می اندازند، انفجارهای آنچنانی در بازارها و شهرها و روستاها و خشونت بسیار زیاد به راه می اندازند. تنها با این زبان آشنا هستند. همین حالت را در داخل کشور هم دارند. قانون اساسی وجود ندارد و همه مجازات ها را با شمشیر و قمه اجرا می کنند. حق تجدید نظر در عربستان سعودی وجود ندارد و حکم قاضی برای آنها حکم خداست. هیچ حقوقی برای شهروندان وجود ندارد.

عدم رابطه تهران و ریاض خونریزی در منطقه ایجاد می کند

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول این سال ها مدارا کرده است، چرا که اهداف بلندی همچون وحدت اسلامی و مسئله فلسطین را دنبال می کند. متأسفانه عربستان علاوه بر اینکه اختیاری از خود ندارند، هدف بلندی هم ندارند. آنها به دنبال تأمین منافع اربابان خود آمریکا و اروپا و صهیونیست هستند و با هر چیزی که حالت آزادی خواهی و تصمیم گیری در سطح کلان کشورها باشد را مخالفت می کنند.

وی ادامه داد: فکر می کنم ارتباط با ایران می تواند آنها را آرام کند. هر چه رابطه خوبی میان تهران و ریاض برقرار نشود و حالت خصمانه داشته باشد، خونریزی در منطقه بیشتر می شود. منطق آنها با ایران و خط مقاومت در منطقه خونریزی و زور و تخریب زیربناهای کشورها و ارزش های منطقه است و در این زمینه نیز هزینه می کنند. من امیدوارم با توجه به اینکه عربستان در همه جا به بن بست کشیده شده، وقت زیادی ندارد و از آینده وحدت با اروپا بعد از ملک عبدالله هم نگران هستند، تلاش ها نتیجه بخش باشد.

لبخند ایران به عربستان در اوج اقتدار است

موسوی درباره انتقاد به سیاست های دولت در برابر عربستان و نرمش بیش از اندازه در اینباره از سوی دستگاه دیپلماسی گفت: فکر می کنم دیپلماسی کنونی ایران درست است چراکه لبخندی که اکنون به عربستان می زنیم در اوج اقتدار و قدرت است.

وی تأکید کرد: عربستان اکنون از هم پاشیده شده است. آنها خواستند در مقابل شکست سوریه، داعش را در عراق پیروز کنند اما بعد از گرفتن موصل دیگر نمی توانند کاری کنند. اکنون ائتلاف جهانی علیه داعش شکل گرفته است که باز هم در راستای اهداف جمهوری اسلامی ایرانی است و اینکه منطق ایران درست است.

موسوی با اشاره به اینکه عربستان در لبنان، سوریه، بحرین و یمن شکست خورده است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران اکنون در اوج قدرت با عربستان وارد مذاکره می شود و این در حالی است که با 1+5 هم جلو می رود که از لحاظ منطقه ای و بین المللی اقتدار لازم را دارد.

عربستان در وضعیت انفعالی و ضعف با ایران مذاکره می کند

وی تصریح کرد: عربستان در وضعیت انفعالی و ضعف با ایران مذاکره می کند. توافق ملی که در عراق صورت گرفته و شرایط منطقه، به نفع ایران است. آنها سودان را علیه ایران تحریک کردند و تلاش می کنند اقداماتی از این دست انجام دهند. اما حیثیتی برایشان نمانده و عربستان منفورترین کشور منطقه شده است و من فکر می کنم دیپلماسی و نظام جمهوری اسلامی ایران در این مسیر با اقتدار حرکت می کند.



