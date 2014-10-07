120 میلیاردتومان تسهیلات صندوق توسعه به کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر دوشنبه در نشستی با مدیران دستگاه های اجرایی وبانک های استان، گفت: این تسهیلات مربوط به طرح های اقتصادی در سه بخش کشاورزی، صنایع وگردشگری این استان است.

وی تصریح کرد: این استان برای سرمایه گذاری طرح های بزرگ در بخش های کشاورزی، صنعت وگردشگری و ورود به چرخه تولید برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی محدودیتی ندارد.

خادمی، افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات، بهره بانکی کمتر و کاهش سهم آورده سرمایه گذار را از مهمترین مشوق های صندوق توسعه ملی کشور برای توسعه سرمایه گذاری در این استان عنوان کرد.

استاندار با اشاره به ظرفیت ها و موقعیت خوب این استان برای سرمایه گذاری اظهار داشت: بستر های سرمایه گذاری در بخش های مختلف در این استان مهیاست.

وی عنوان کرد: صندوق توسعه ملی می تواند حتی بیشتر از سه میلیارد دلار تسهیلات ارزی در اختیار سرمایه گذاران در این استان قرار دهد و این صندوق تامین کننده اصلی منابع سرمایه گذاری در کهگیلویه وبویراحمد است.

خادمی بیان داشت: مسئولین صندوق توسعه ملی و در راس آن دولت یازدهم توجه خاصی به استانهای کمتر برخوردار دارند و در این رابطه امتیازات ویژه ای برای این استان در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: امنیت سرمایه گذاری در این استان بسیار بالاست و به دنبال ارتقای هرچه بیشتر آن در راستای تسریع در کارها و کاهش سلیقه ها در بهبود فضای کسب و کار هستیم.

استاندار احترام به سرمایه گذار و بسترسازی برای سرمایه گذار را از سیاست های اصلی مجموعه مدیریت استان دانست و بیان کرد: در زمانی که دولت خود اقدام به سرمایه گذاری می کرد، اتفاقی در این استان نیفتاد و اکنون به دلیل محدودیتها، دولت قادر به سرمایه گذاری نیست.

وی اظهار داشت: براین اساس لازم است فضایی بهتر و همکاری و تلاش بیشتری نسبت به سایر استانها انجام داد تا دیگران این استان را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.