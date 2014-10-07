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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۹:۵۸

خادمی عنوان کرد:

120 میلیاردتومان تسهیلات صندوق توسعه به کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

120 میلیاردتومان تسهیلات صندوق توسعه به کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه وبویراحمد از اختصاص 120 میلیارد تومان تسهیلات ریالی مازاد بر سهمیه از سوی صندوق توسعه ملی کشور به این استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر دوشنبه در نشستی با مدیران دستگاه های اجرایی وبانک های استان، گفت: این تسهیلات مربوط به طرح های اقتصادی در سه بخش کشاورزی، صنایع وگردشگری این استان است.

وی تصریح کرد: این استان برای سرمایه گذاری طرح های بزرگ در بخش های کشاورزی، صنعت وگردشگری و ورود به چرخه تولید برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی محدودیتی ندارد.

خادمی، افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات، بهره بانکی کمتر و کاهش سهم آورده سرمایه گذار را از مهمترین مشوق های صندوق توسعه ملی کشور برای توسعه سرمایه گذاری در این استان عنوان کرد.

استاندار با اشاره به ظرفیت ها و موقعیت خوب این استان برای سرمایه گذاری اظهار داشت: بستر های سرمایه گذاری در بخش های مختلف در این استان مهیاست.

وی عنوان کرد: صندوق توسعه ملی می تواند حتی بیشتر از سه میلیارد دلار تسهیلات ارزی در اختیار سرمایه گذاران در این استان قرار دهد و این صندوق تامین کننده اصلی منابع سرمایه گذاری در کهگیلویه وبویراحمد است.

خادمی بیان داشت: مسئولین صندوق توسعه ملی و در راس آن دولت یازدهم توجه خاصی به استانهای کمتر برخوردار دارند و در این رابطه امتیازات ویژه ای برای این استان در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: امنیت سرمایه گذاری در این استان بسیار بالاست و به دنبال ارتقای هرچه بیشتر آن در راستای تسریع در کارها و کاهش سلیقه ها در بهبود فضای کسب و کار هستیم.

استاندار احترام به سرمایه گذار و بسترسازی برای سرمایه گذار را از سیاست های اصلی مجموعه مدیریت استان دانست و بیان کرد: در زمانی که دولت خود اقدام به سرمایه گذاری می کرد، اتفاقی در این استان نیفتاد و اکنون به دلیل محدودیتها، دولت قادر به سرمایه گذاری نیست.

وی اظهار داشت: براین اساس لازم است فضایی بهتر و همکاری و تلاش بیشتری نسبت به سایر استانها انجام داد تا دیگران این استان را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.

کد مطلب 2384291

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