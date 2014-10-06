به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مراد حیدری بعدازظهر دوشنبه در اولین جلسه ستاد برگزاری انتخابات کانون شاعران و مداحان آئینی که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد اظهار کرد: کانون مداحان و شاعران آئینی تشکلی است از منتخبان مداحان و شاعرانی که بر اساس فرآیندی خاص تعیین می‌شوند و تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی به تدبیر امور مداحان و شاعران آئینی بر اساس اهداف و ماموریت‌هایی که برای آن در نظر گرفته شده می‌پردازد.

وی ساماندهی مداحان و شاعران آئینی را مهم‌ترین هدف تشکیل این کانون ذکر کرد و افزود: تاکنون دو دوره انتخابات کانون شاعران و مداحان برگزار شده و خوشبختانه فعالیت‌های خوبی در راستای ساماندهی مداحان و شاعران آئینی و تغذیه فکری و اجرای طرح‌های آموزشی با هدف رشد و پرورش نیروهای مستعد صورت گرفته است.

به گفته حجت‌الاسلام حیدری سومین دوره انتخابات کانون شاعران و مداحان آئینی همزمان با سراسر کشور 12 دی ماه در قم برگزار می‌شود.

وی دوره فعالیت اعضای این کانون را چهار سال اعلام کرد و گفت: التزام عملی به ولایت فقیه، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی در اجتماع و حسن شهرت، عدم وابستگی به جریانات منحرف فکری، حداقل سطح تحصیلات در شهرستان دیپلم و در مرکز استان فوق دیپلم، توانایی جسمی و فرصت کافی برای انجام ماموریت‌های محوله، سکونت کامل در شهر حوزه انتخابی، حداقل سن 24 و حداکثر 60 سال، داشتن کارت موقت مداحی و شاعر آئینی و تکمیل فرم تائیدیه مداحان و شاعران آئینی از جمله شرایط داوطلب و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام است.

مسئول تشکل‌های مذهبی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: در این دوره از انتخابات 11 نفر به عنوان اعضای اصلی و 5 نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می‌شوند.

