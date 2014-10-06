مجلس از طرح های مرتبط با سلامت حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از اداره کل بیمه سلامت استان کرمان با اشاره به طرح بیمه سلامت گفت: این طرح یکی از اقدامات مفید دولت یازدهم در حوزه سلامت است.

وی با اشاره به حمایت مجلس از لایحه های مرتبط با سلامت خبر داد و افزود: طرح هایی که که در ارتباط با سلامت مردم باشند حتما مورد استقبال مجلس قرار خواهند گرفت.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه در گذشته تامین 80 درصد از هزینه های درمان به عهده مردم بوده است، تصریح کرد: با اجرای طرح بیمه همگانی سلامت هزینه های درمان تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است.

زاهدی با اشاره به اینکه برخی طرح ها به سبب داشتن بار مالی توسط مجلس رد می شود، گفت: امیدواریم دولت بتواند هزینه های بیمه را به موقع تامین کند چرا که عدم تامین به موقع هزینه ها باعث بی اعتمادی مردم می شود.

وی بر لزوم افزایش خدمات طرح تحول نظام سلامت تاکید و تصریح کرد: همه باید برای اجرای این طرح کمک کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از عزم مجلس برای افزایش تعرفه خدمات پزشکی مانند دندان پزشکی، چشم ‌پزشکی و عینک در بیمه ‌ها خبر و ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که حتما مورد توجه قرار گیرد پیش گیری از بروز بیماری هاست.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: ان مسئله می تواند در کاهش هزینه های درمان تاثیر بسزایی داشته باشد.