حامد مانی فر سرپرست اداره کل راه و شهرسازی قزوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از یک ماه از انتخاب نادر محمدزاده مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان قزوین به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن کشور و رایزنی ها برای انتخاب جانشینی کارآمد برای این مدیر توانمند ادامه دارد.



هر چند علی فرخزاد رئیس سازمان نظام مهندسی استان قزوین قویترین نامزد برای جانشینی محمدزاده تلقی می شد اما به نظر می رسد موانع قانونی از جمله استخدام دولت نبودن این مهندس با تجربه مهمترین مانع برای این انتصاب باشد.



البته مدیرکل فعلی راه و شهرسازی استان مازندران هم گزینه دیگری بود که می توانست جای محمدزاده را بگیرد اما شنیده ها حاکی است یک گزینه بومی به احتمال زیاد روی صندلی مدیریت راه و شهرسازی استان قزوین خواهد نشست.

مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در این زمینه ضمن تائید احتمال انتخاب یک گزینه بومی به خبرنگار مهر گفت: پس از بررسی پیشنهادهای نامزدهای قبلی در وزارتخانه یکی دیگر از گزینه ها مورد بررسی قرار گرفت و به احتمال زیاد شانس حامد مانی فر معاون فنی و اجرایی فعلی اداره راه و شهرسازی استان از سایرین بیشتر باشد.



قاسم بی نیاز افزود: فردا در مراسمی در وزارتخانه با حضور معاون توسعه منابع انسانی حکم سرپرستی مانی فر صادر خواهد شد و برای معرفی رسمی نیز برنامه زمان بندی شده اعلام خواهد شد.



حامد ماني فر متولد سال 1347 شهر قزوين است دارای مدرك تحصيلي كارشناسی ارشد رشته معماري از دانشگاه علم و صنعت ايران است که عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت ايران از سال 70 تا 73، عضو هيئت علمي و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي قزوين از سال 76 تاکنون، معاون شهرسازي و معماري سازمان مسکن و شهرسازي قزوين.مدير فني و اجرايي اداره کل راه و شهرسازي استان، اولين نايب رييس سومين دوره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين به مدت چهار سال و نيم، رئيس کميته آموزش وزرات مسکن و شهرسازي در استان قزوين را در پرونده کاری خود دارد.



مانی فر همچنین کارشناس رسمي دادگستري در رشته معماري و دکوراسيون داخلي، کارشناس رسمي ماده 27 سازمان نظام مهندسي. عضو هيات مديره سازمان زيباسازي شهرداري قزوين، عضو و نماينده استاندار در شوراي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين، دبير و عضو هيئت علمي چندين همايش تخصصي از جمله همايش ملي توانمند سازي شهرهاي کوچک، دبير مجمع فعالان سيما و منظر شهري قزوين، سابقه چندين سال همکاري با مهندسين مشاور رتبه اول کشور، مدير پروژه طرح بهسازي مجموعه تاريخي و ارزشمند باغ ملي تهران و مدير طرح توسعه شهري چندين شهر از استانهاي مختلف کشور بوده است.



هر چند این روزها قزوینیان و پورکریم دیگر معاونان توانمند راه و شهرسازی استان هم کاندید احتمالی برای پذیرش مسئولیت در قزوین بودند اما به نظر می رسد مانی فر با تجربه و تخصص بالا و اخلاق مداری گزینه شایسته ای برای مدیرکلی جدید راه و شهرسازی استان باشد و بتواند با اشراف بر مجموعه طرح های ساخت و ساز مسکن و راهسازی، پروژه های نیمه تمام مانند مسکن مهر را نیز به خوبی به سرانجام برساند و در توسعه استان سهم موثری ایفا کند و جانشین شایسته ای نیز برای نادر محمدزاده محسوب شود.





