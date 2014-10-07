آتش سوزی در کارگاه تولید لوح فشرده / محبوس شدن یک خانواده در آتش

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه 125 آتش نشانی، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران، بی درنگ زنگ ایستگاه 54 و گروه امداد و نجات 10 را ساعت 1:41 دقیقه نیمه شب گذشته به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله به سمت شمال به جنوب خیابان هنگام، مقابل درب اصلی جنگل لویزان حرکت کردند.

ناصر قندهاری رئیس ایستگاه 56 که در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد، یک دستگاه خودروی سواری پراید به علتی نامعلوم با جدول کنار خیابان برخورد کرده و پس از آن واژگون شده بود.



وی ادامه داد: بر اثر این حادثه هر چهار سرنشین خودرو درون آن گرفتار شده بودند که آتش نشانان بلافاصله به دو گروه تقسیم شده و گروه اول پس از قطع برق خودرو، به وسیله یک رشته لوله آبرسانی از نشت بنزین جلوگیری کردند و گروه دوم با استفاده از تجهیزات ویژه نجات، چهار سرنشین خودرو به نام های احمد -م، امیر حسین- ش، محسن- ک، رسول- ک که همگی 20 ساله بوده و از ناحیه سرو صورت و دست و پا دچار آسیب دیدگی شده بودند را با رعایت کامل اصول ایمنی از خودرو خارج کردند.

نجات بانوی سالخورده از میان آتش و دود

در پی تماس مکرر شاهدان با سامانه 125 مبنی بر آتش سوزی واحد مسکونی در یک ساختمان 4 طبقه، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله زنگ ایستگاه 71، 101 را به صدا درآورد و به همراه خودروی حامل دستگاه های تنفسی ساعت 10:40به سوی محل حادثه در میدان رسالت، ابتدای خیابان شهید مدنی اعزام کرد.

محمد رضا وکیلی معاون منطقه شش عملیات که در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: پس از رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد، یک ساختمان 4طبقه مسکونی دچار آتش سوزی شده و دود بسیار غلیظی از پنجره های این ساختمان به بیرون زبانه می کشید.

وی ادامه داد؛ آتش نشانان بارسیدن به محل حادثه با قطع برق و بستن شیر اصلی گاز با استفاده از دستگاه تنفسی با یک رشته لوله آبدهی اقدام به خاموش کردن آتش سوزی کردند و پس از لکه گیری کامل و ایمن نمودن محل حادثه، یک خانم 72 ساله را که از ناحیه صورت دچار سوختگی شده بود با انجام کمکهای اولیه و مداوا از محل حادثه خارج کرده و به داخل آمبولانس اورژانس منتقل کردند.

آتش در کارگاه تولید لوح فشرده و قطعات رایانه



آتش سوزی کارگاه تولید لوح فشرده و قطعات رایانه ی در طبقه منفی یک ساختمان 3 طبقه در خیابان چنگیزی با تلاش آتش نشانان مهار و خاموش شد. بعد از ظهر دیروز در پی اطلاع رسانی شهروندان به سامانه 125 مبنی بر مشاهده دود و آتش از زیرزمین یک ساختمان تجاری، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 52 و 40 را به همراه خودروی حامل دستگاه های تنفسی، ساعت 14:21 به محل حادثه در خیابان چنگیزی حد فاصل گلشن و باستان اعزام کرد.

اصغر سعادتمندی افسر آماده منطقه 5 عملیات سازمان آتش نشانی در این باره گفت: در پی بروز این آتش سوزی در زیرزمین ساختمان، دود زیادی طبقات را فرا گرفته بود.

وی ادامه داد: آتش نشانان بلافاصله باتجهیزات کامل انفرادی ضمن قطع برق و گاز، به دو گروه تقسیم شدند که گروه اول جستجو در طبقات و نجات محبوسین احتمالی را آغاز کردند و گروه دوم نیز با یافتن کانون آتش سوزی، شعله های آتش را مهار و خاموش کردند.

وی ادامه داد؛ آتش نشان ها با استفاده از تجهیزات آبرسانی کانون آتش سوزی را که یک کارگاه با کاربری تولید قطعات رایانه و لوح فشرده به مساحت 170 مترمربع در زیرزمین بود در كوتاه ترین زمان ممکن مهار و خاموش کرده و از سرایت آن به قسمت های دیگر پاساژ جلوگیری کردند.

نجات خانواده 4 نفره از میان آتش و دود

در پی تماس مالک منزل مسکونی و همسایگان با سامانه 125 مبنی آتش سوزی واحد مسکونی در یک ساختمان 2 طبقه و محبوس شدن ساکنین آن، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله زنگ ایستگاه 37 را ساعت 5:13 بامداد به صدا در آورد و آتش نشانان به سوی محل حادثه در شهرک مسعودیه، خیابان ابومسلم، نبش کوچه محمودیان اعزام کرد.

امیر عطایی فرمانده تیم اعزامی در این باره گفت: پس از رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد، یک ساختمان 2 طبقه مسکونی به علت نامعلوم دچار آتش سوزی شده و دود بسیار غلیظی از پنجره های این ساختمان به بیرون زبانه می کشید.

وی ادامه داد؛ پس از بررسی های بیشتر معلوم شد ساکنان این واحد مسکونی که تعداد آنها 4 نفر به نام های(محمد-د 33 ساله، زهرا، ب 28 ساله، روژا-د 6 ساله، رها-د 1ساله) بودند از ترس آتش به سوی لبه پنجره های گریخته و به صورت معلق آویزان شده بودند که هر لحظه امکان سقوط این افراد وجود داشت.