آغاز تهیه اطلس زمین شناسی اکتشافات معدنی نورآباد ممسنی

طهمورث یوسفی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: به منظور تهیه پتانسیلهای هر منطقه در حوزه معدن، سازمان زمین شناسی استان فارس نسبت به تهیه اطلس زمین شناسی معدنی در شهرستانها اقدام می کند.

وی ادامه داد: تاکنون اطلس زمین شناسی اکتشافات معدنی شهرستانهای مهر و لامرد تهیه و در این راستا پتانسیلهای موجود در این شهرستانها شناسایی و اطلس مربوطه تهیه شده و اطلس زمین شناسی قیر نیز 70 درصد پیشرفت داشته است.

رئيس سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني منطقه جنوب (مرکز شيراز) افزود: در این راستا با شناسایی پتانسیلهای معدنی هر منطقه گزارشات تهیه شده به مراجع ذی ربط اعلام می شود.

وی بیان کرد: در این خصوص تهیه اطلس زمین شناسی منطقه نورآباد ممسنی که دومین شهرستان زلزله خیز استان فارس است نیز در سال جاری تهیه خواهد شد.

یوسفی اظهار داشت: در تهیه این اطلس گسلهای فعال شده، منابع آبی، شناسایی معادن و حتی معادن متروکه و... نیز پیگیری خواهد شد و وضعیت جغرافیایی منطقه مشخص تا در صورت حضور سرمایه گذار مشکلی وجود نداشته باشد.